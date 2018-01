蔣萬安不選北市長 柯建銘公開信籲勿帶頭亂、強出頭

報系資料照 分享 facebook 在國民黨立委蔣萬安不宣布參選台北市長選舉後,民進黨團總召柯建銘語重心長在臉書公開一封給蔣萬安和國民黨的信。對於日前三讀的促進轉型正義條例,柯建銘批蔣萬安只支持六條,其餘隨國民黨反對,對於228有被害者,卻不見加害者,「你不會心有萬般不安?」

談到勞基法,柯建銘認為蔣萬安似乎找到戰場,但不應民粹式挑撥,才是照顧勞工。曾幾何時「反商」、「仇富」、「大、中、小企業、生意人都是慣老闆」是國民黨核心價值,民進黨會蠢到不照顧勞工嗎?「站神」的「站立點」是「站不住」的,既強調委員會中心主義,又不讓人開會,邏輯不通。

柯建銘說,他常告知蔣萬安,「千萬不要隨之起舞,甚而帶頭作亂、強出頭」。迷失在虛幻掌聲,當藍營短暫的水中扶木是有時而盡,對蔣的未來絕對是弊大於利、是有傷的,自己未來自己顧。

柯建銘全文:

給蔣萬安及國民黨的一封信:【在鐵達尼號上當船長及任何人,最後還是會隨船而沉的】

《三代台灣人》:蔣萬安棄選後最該讀的一本書。

太早來的桂冠不是桂冠,是該沈潛、靜思的時候了,蹲久再跳也無妨。

臨時會接近尾聲,從勞基法、農田水利會組織通則修正案、監委同意權、稅改,總預算應屬最後一哩路,整個會期的緊張、憂慮,隨著週末的到來,心情稍為放下,但昨日一早起來打開報紙竟是「蔣萬安棄選,藍軍食不下咽」,心中有些想法,但還是照原本期待放鬆心情的方式,奢侈去享受短暫週末上午的慢活時光,先到蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE 松山二號店,再到建國花市賞茶花,稍事沈澱本會期之紛擾、塵囂。

在立法院內二代都跟我同事過的,在綠營有陳其邁(陳哲男)、蘇巧慧(蘇貞昌),藍營有蔣萬安(蔣孝嚴)、羅明才(羅福助)。蔣萬安父親蔣孝嚴小時住新竹,有風城共同印憶,是我新竹中學學長、1996~1999年在新竹選過國代、5~7屆(2002~2012)立法院三屆同事,在國民黨執政時當過副院長、外交部長期間是我已為立委,長期是有往來互動,待人誠懇、溫文儒雅,不會氣勢凌人。印象最深刻「2003年春節包機」最早是我與他合作,當時民進黨執政,較敏感,我淡出,蔣孝嚴全心投入,終於完成促成爾後之三通,功不可沒。

由於有這段因緣,故蔣萬安本屆進入立院,自當會觀察、關心,持平而論蔣萬安本質不是惡質之人,所以我總是告訴他:「在國民黨內你是有未來的人」。

你要看清楚,國民黨在立法院亂無章法之反對、杯葛,無政黨及國家戰略思維,戰術又義和團化,一下丟水球、撒麵粉,一下敲鑼打鼓、亂鳴喇叭、跳桌丟紙(本人25年來從未跳桌),國會廟會化,即興式「起乩」亂演一通,論述無方、邏輯錯誤、毫無領導,還在摸索如何從廢墟中站起,種種不堪之窘境,所以我常告知蔣萬安:「千萬不要隨之起舞,甚而帶頭作亂、強出頭」。迷失在虛幻掌聲,當藍營短暫的水中扶木是有時而盡,對你的未來絕對是弊大於利、是有傷的,自己未來自己顧。為什麼我要如是說呢?

<君不見>

一路以來,國民黨本屆在立院重大政策及法案上之表現,文攻無方、武鬥無膽,進退失據、敗象百露,繼續探底。你亦是局中人,難逃責任,覆巢之下,絕無完卵。

<君不見>

不當黨產條例:

國民黨黨庫通國庫,巧取豪奪,成為舉世最有錢之政黨,藴育維持威權、黑金政權之活水,阻卻民主政治發展,你該出聲才對,不是選擇院會表決反對,又提「違憲」,其實你服務處設於國民黨台北市中山區黨部(產權屬中投公司)是原點的錯誤。

年金改革:

解決年金破產,何以反對又言違反信賴保護原則,又加入釋憲行列,馬英九當年提年改,雖退卻,就無違反信賴保護?就無「違憲」?書讀到背上?

前瞻基礎建設:

投資台灣,擴大公共建設,馬在任亦提擴大公共建設五年五千億,民進黨不反對,甚至連消費券5天就通過,武鬥之餘,又提萬案案海阻撓?邏輯何在?

國家人權博物館:

景美園區當年白色恐怖監獄,轉型為人權紀念園區,馬英九時期就如此規劃,不義遺址之保留、轉型,隨國民黨反對,好嗎?

促進轉型正義條例:

你只支持第六條,其餘各條又隨國民黨反對,上台發言「違法」、「違憲」,有清算、鬥爭、針對性,白色恐怖、228死亡數萬人,台灣浩劫慘絕人寰,有被害者,卻不見加害者,你不會心有萬般不安?

勞基法:

你似乎找到戰場,當初你主張二例,不是嗎?勞資和諧基礎,不應民粹式挑撥,才是照顧勞工。曾幾何時「反商」、「仇富」、「大、中、小企業、生意人都是慣老闆」是國民黨核心價值,民進黨會蠢到不照顧勞工嗎?「站神」的「站立點」是「站不住」的,既強調委員會中心主義,又不讓人開會,邏輯不通。

農田水利會組織通則:

水資源收歸國有,落實照顧農民,公法人的財產怎會是私人的,何來搶奪人民財產,水利會選舉買票、暴力,沒有好康誰會發錢來做,難道這些人都是慈濟嗎?水利會長期是國民黨禁臠,賄選、動員樁腳、黑金溫床,水利設施是400年來先民共墾,日據時期已法人化,長期國民黨官派,2000年民進黨執政後,國民黨提案直選,不讓阿扁來派,「假直選,真壟斷」,改制公務機關是遲來的轉型正義。

監委同意權:

假如國民黨提名現任監委總辭,民進黨當然不用補提名,讓監院殭屍化、虛級化,現任監委介入政治,操作政治,替國民黨提不當黨產、年改釋憲,又在勞基法修正前,指責行政院、立法院,簡直是國民黨附隨組織,難道監委只有馬英九提名才能當嗎?

投票當天亂呼口號、踢倒投票匭,你在場否?認同否?

蓋陳師孟祖父陳布雷,為蔣介石文膽,官拜秘書長,大陸撤退自責,飲彈自盡,假如你有空翻閱陳師孟1991年所著《解構黨國資本主義》論不當黨產,你大概就較能體會釋懷陳師孟之言論。

不過在此我是肯定你理性的一面,雖然你對勞基法有意見,總預算你只提四案、連署三案,佔國民黨2528案案海比率甚小,是國民黨中貢獻度最低的,也不會如時代力量用同一理由對警政署、國庫署、金管會、NCC可各提百案刪減或凍結案,尚屬可圈可點,是反對黨中最克制的、最理性的,可成大器。

政治事如江湖事,該還的還是要還,該補的該修的,還是要做,It never too late to do,政治是艱難的,要堅持、要承擔、要自省,不要迷失,不可憂讒畏譏,掌聲喝采是虛幻一時的,臉書鄉民的攻擊、網路帶風向之操作,可參考,不用太介意。政治人物存在的價值是在於被國家、人民、政黨利用幫助成正比,只有不斷「加值」、「升值」自己,作秀適可而止,民意載舟覆舟,媒體亦如此,當反向逆擊時,如颶風過崗、風行草偃、摧枯拉朽,短時的弄潮兒不會有英雄領袖的魅力(Charisma),厚度、深度、廣度、溫度須慢慢堆疊,「當態度決定高度,姿勢亦決定未來你是誰時」,今日之黃國昌,昔時小馬哥,殷鑑不遠。「高築牆,廣積糧,緩稱王」是老儒朱升送朱元璋的話,可參考。

最後有空請讀前監委黃煌雄所編《三代台灣人》這本書,深沈的勾劃台灣的悲滄年代,尤其書後總結「論焚而不燬的黨外精神」,百年追求的現實與理想,易位而想,知己知彼、互相體諒,共促和解、共生、深耕台灣,展望未來,立院是幸,國家是幸,如有逆耳,亦可不理,望請海涵。

2018/01/21 凌晨6:33父執輩的老柯