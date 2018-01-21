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國民黨北市議員林亭君不選 服務處法律顧問代出征

2018-01-21 07:43聯合報 記者楊正海╱即時報導

圖／取自林亭君臉書
圖／取自林亭君臉書
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國民黨北市議員林亭君因生涯規畫，不爭取連任，讓出中山、大同區該席婦女保障名額。但未來可能由服務處法律顧問連堂凱代為出征，投入該選區選戰。

連堂凱是執業律師，曾當過林晉章議員服務處的法律顧問，也是林晉章姪女林亭君議員的服務處法律顧問，4年前林亭君競選市議員時，連堂凱參選里長，兩人還一同成立聯合競選辦公室。

目前中山、大同區8席議員中，國民黨3席、民進黨4席、親民黨1席，原本林亭君與民進黨籍議員顏若芳剛好各占1名婦女保障名額。目前婦女保障名額部分，綠營方面，民進黨台北市黨部執行長陳怡君將角逐中山大同區黨內初選。

其他女性有意參選中山大同區的還包括曾當過前北市觀傳局長簡余晏議員時期的辦公室助理林亮君，但她若參選，將代表時代力量

國民黨台北市黨部證實林亭君不選，認為是林亭君個人的生涯規劃，予以尊重。有意接棒林亭君的連堂凱，今年34歲，也符合市黨部廣徵年輕人參選的要件之一。國民黨在中山大同區有現任3席議員，若林不選，比照上屆，會再提2名新人。

預料國民黨中山大同區初選將競爭激烈，除了連和立委羅淑蕾服務處主任盧威，角逐婦女保障名額部分，則有無黨籍議員陳政忠前助理林婕麗，前北市社會局長王浩的妻子王麗珠，是否再度參選，也令地方人士關注。

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