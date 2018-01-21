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綠高市長初選參選人談政見 挑戰陳菊城鄉均衡現況

2018-01-21 01:00聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

民進黨高雄市長初選4位參選人林岱樺、趙天麟、陳其邁、管碧玲20日晚間在「政經看民視」進行辯論，在談到縣市合併之後有關原高雄縣的發展，4參選人分別在區域發展、馬頭山廢棄物掩埋場的問題上挑戰高雄市政府施政。

參選人立委陳其邁回答如何改善城鄉差距的問題時表示，原高雄縣民很關心「高高平」，不少原縣民覺得縣市合併之前，各區的問題比較能有效解決，合併之後區公所能發揮的功能不如以前。

他認為合併之前的鄉鎮區公所各有獨立財源，合併之後則無；因此，他主張市政府應把民政、環保、衛生等事務，下放更多權力給區公所。

參選人立委管碧玲主張市政府每年編預算時，一定要給區公所相當額度的經費讓公所運用，讓公所在地方事務上有更多的主導權。

高雄市政府要在馬頭山設事業廢棄物掩埋場，林岱樺直言在馬頭山設事業廢棄物掩埋場，是欺負原高雄縣民，而且會影響溪流、水庫水源，載運廢棄物的車輛進出也會影響居民生活環境。

管碧玲表示，當許多國家處理廢棄物的方式向海邊發展，以技術解決處理難題時，不知道高雄市為何往山區走；如果她當選高雄市長，會很快了解馬頭山案的行政程序進度，再設法找更好的地方、更好的技術去解決廢棄物去處，也會進一步調查馬頭山生物樣態。趙天麟也不贊成在馬頭山設廢棄物掩埋場。

廢棄物管碧玲趙天麟
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