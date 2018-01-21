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民進黨新北市長一戰 游系籲「天王級」應戰

2018-01-21 00:07聯合報 記者丘采薇祁容玉王敏旭／連線報導

黨內人士向兼任民進黨主席的蔡英文總統建議，由天王級的重量人士出征新北市長。 圖／...
黨內人士向兼任民進黨主席的蔡英文總統建議，由天王級的重量人士出征新北市長。 圖／聯合報系資料照片
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新北市是年底縣市長選舉的必爭之地，藍綠都積極搶進，由於民進黨目前尚未有合適人選出線，黨內人士最近與蔡英文總統餐敘時，當面提出建議，希望能由「天王級」人選來應戰，會中討論的強棒，包括行政院前院長蘇貞昌、游錫堃，以及現任行政院長賴清德。

藍營方面，前台北縣長周錫瑋確定將在廿八日舉辦參選新北市長說明會，同樣有望爭取國民黨提名的新北市副市長侯友宜雖說不清楚對方的安排，但對任何願意為新北市服務的人參選，都表示歡迎。

由於周錫瑋動作頻頻，並搶在侯友宜前面宣布參選；至於站在副市長位置的侯友宜，原本希望愈晚宣布愈好，但如今節奏被打亂，面對國民黨的初選提名規則，可能被迫在登記提名前就先正式表態，讓國民黨新北市長之爭，逐漸白熱化。

相對藍營在新北市的執政優勢，民進黨目前有意參選者，都沒有足夠勝選的把握，綠營選情陷入膠著。據悉，正國會（游系）要角日前與蔡英文總統餐敘，提到新北市其實一直都有贏的機會，但必須有「最強人選」接受徵召。

據了解，當天與會的人士，包括台中市長林佳龍、立委陳亭妃、陳歐珀等人，中央黨部秘書長洪耀福也出席，值得注意的是，選舉對策委員會召集人林錫耀也共同與會，並討論民進黨各地選情。

據轉述，蔡總統當天與正國會成員從台灣頭談到台灣尾，除民進黨選情穩定的連任區域外，各地選情都有討論。針對「雙北地區」，正國會成員表示憂心，尤其新北市一直有贏的機會，但至今沒有提出「最強人選」，希望未來能徵召「天王級、重量級」人選來打這一仗。

據指出，蔡總統未表示意見，多半傾聽與會人士的分析。

據了解，游錫堃及蘇貞昌雖表態不會投入新北市長選舉，不過，有派系民調顯示，目前新北市長人選仍由蘇貞昌穩居民調第一、游錫堃居第二，因此，游錫堃子弟兵認為再戰並非不可為。此外，黨內人士評估，為發揮母雞帶小雞的效果，黨內的新北市長人選，必須有份量，才具備抬轎效果。

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