確認參選！周錫瑋下周日辦參選說明會

2018-01-20 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋，自去年開始就逐漸浮上檯面，動作頻頻的他，被外界傳言要角逐今年新北市長的選舉。周錫瑋今日下午透過媒體群組，發出參選說明會的邀請，將於下周日28日於新北市國父紀念館舉行說明會。

周錫瑋在參選說明會的內容中，以文字表達：

你們未來的夢和願景，由我來實現 你們現在的苦和期待，由我來解決 為了人民百姓的理想和期許 為了國家社會的競爭實力和長遠進步 我保證一定善盡我的專業經驗和堅強意志 請給我一次機會，為大家築夢未來！