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確認參選！周錫瑋下周日辦參選說明會

2018-01-20 16:54聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

前台北縣長周錫瑋，自去年開始就逐漸浮上檯面，動作頻頻的他，被外界傳言要角逐今年新北市長的選舉。周錫瑋今日下午透過媒體群組，發出參選說明會的邀請，將於下周日28日於新北市國父紀念館舉行說明會。

周錫瑋在參選說明會的內容中，以文字表達：

你們未來的夢和願景，由我來實現

你們現在的苦和期待，由我來解決

為了人民百姓的理想和期許

為了國家社會的競爭實力和長遠進步

我保證一定善盡我的專業經驗和堅強意志

請給我一次機會，為大家築夢未來！

前台北縣長周錫瑋，發出聲明，確認參選新北市長選舉，將於下周日辦參選說明會。圖／周...
前台北縣長周錫瑋，發出聲明，確認參選新北市長選舉，將於下周日辦參選說明會。圖／周錫瑋辦公室提供
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