退選原因…劉世芳鬆口：新系大老勸退

2018-01-20 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



陳菊（左）日前為劉世芳打氣，兩人互擁。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立委劉世芳退出民進黨高雄市長初選原因揭曉，劉世芳昨天坦承發動退選的不是自己，勸退她的是一位和民進黨前主席林義雄輩分、年齡相近、退出政壇的新潮流系大老。傳出這名大老就是曾任新潮流國會辦公室主任、台南市南都電台董事長的張維嘉。張維嘉昨晚透過友人表示，目前身體不適，不願受訪；但張也未否認。

張維嘉稍早接受網媒求證時，則證實他曾與劉世芳及大家坐下來談，並肯定劉世芳做出為大局著想決定。對各方揣測新系動機，張維嘉也強調，新朝流系是一個有組織的派系，和寡頭派系的思考不一樣，新潮流系不會去挑戰蔡英文二○二○年總統大選，也會團結一致希望民進黨挺過年底縣市長選舉。

劉世芳昨天接受周玉蔻訪問，被問及是不是「被退選」？劉世芳說，也沒有那麼嚴重，立委段宜康、新潮流系總幹事利錦祥有來找她，但畢竟她是「姊」字輩；真正跟她分析如果力拚可能會有那些結果的，是一位退出政壇、輩分和林義雄接近的大哥。

劉世芳說，至於新潮流系的邱義仁、吳乃仁也許是看新聞報導才知道她要退選，她要開退選記者會前一天告訴陳菊，記者會前一小時寫簡訊告知行政院長賴清德，但沒有告訴總統蔡英文。

劉世芳表示，陳菊跟她說，如果她力拚，一定和她一起「拚到底」，不過，新潮流和她都考慮到陳菊在今年選舉中要保全民進黨大局的重要性，因為高雄市的選情有利民進黨，其他縣市卻不一定，陳菊要跳脫格局去保全民進黨執政的價值。

昨天傳出勸退劉的是張維嘉，民進黨人士談到張，語氣都相當敬重，都說這位長輩會適時提點他們要怎樣做才會更好，是可以諮詢的長輩。