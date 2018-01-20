新聞眼／綠打選戰 外擴執政版圖 內積派系勢力

2018-01-20 00:07 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



民進黨台南市長初選激烈，形象看板到處林立。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨派系競爭，不外乎黨職及公職選舉，年底九合一的地方選舉，對黨內派系而言，外在是擴大民進黨執政版圖，內在是派系勢力消長，也是過去這段時間以來，無論是高雄、台南，又或是去年，明著拱賴清德選新北，實則想自己卡位。

派系屯養兵馬要靠選舉，藉地方執政招兵買馬，壯大自己的派系，若無法在黨內初選勝出，藉由結盟合作，勝選後有機會持續操兵，也能延伸派系的視野和影響力，民進黨的新潮流系被視為黨內最成功的派系養成範本。

在一四年，民進黨囊括十三個縣市，新潮流系拿下三個直轄市在內的六席，宜蘭縣、台南市及高雄市三個縣市兩任即將屆滿，如今新系力保三席之外，也被傳出在台南市與非新系的立委黃偉哲合作，在新北市則支持蘇系的吳秉叡，黨內人士說，正所謂「勢不可為不為之」的道理，有機會就搶進，沒機會持盈保泰。

除新系外，台中市長林佳龍掌舵的正國會，即過去的游系，現有台中市和基隆市，陳歐珀若能拿下宜蘭縣，可望多增加一席，其餘縣市，派系屬性不明顯，但年底選舉過後，包括嘉義縣，或有機會勝選的台東縣，是否會被歸類為所謂的英系，仍有待觀察。

對民進黨而言，一六年贏得總統選舉後，民進黨的執政版圖一下擴大到中央政府，地方政府人才供輸到中央，也會影響派系布局，對新系來說，地方執政縣市少一半，但派系成員賴清德擔任行政院長，派系影響力更強，換言之，若林佳龍未來當選總統，對正國會就是實力大躍進。

務實又善於結盟合作，是新系壯大的原因，當民進黨中央執政，懂得與總統分享權力，但新系從以前就是其他派系的假想敵，甚至是獨派團體的眼中釘，包括一再被指挑戰蔡英文二○二○總統大選。事實上，派系的利益，必須在黨的利益之下，黨贏了，才有派系的贏，新系必然深諳此道理，無論是替賴神作嫁，或是純粹打擊新系，對民進黨只有傷害，畢竟，一位總統不連任還搞到換人，只有敗選一途。