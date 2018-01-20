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柯文哲、綠營不和 蔡煌瑯：我們真的火了

2018-01-20 00:53聯合報 記者陳惠惠翁浩然莊琇閔／台北報導

台北市捷運局萬大線昨重新公告招標，仍然排除國車國造，台灣車輛公司董事長蔡煌瑯怒槓...
台北市捷運局萬大線昨重新公告招標，仍然排除國車國造，台灣車輛公司董事長蔡煌瑯怒槓台北市長柯文哲。圖為去年3月，蔡煌瑯（左二）陪同蔡英文總統（左）、交通部長賀陳旦（左三）等人參訪台灣車輛公司。 圖／聯合報系資料照片
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柯文哲市長領導的台北市政府最近內部紛爭不斷，而某些施政齟齬，甚至引發支持他的綠營人士強烈不滿。

台北捷運萬大線採購列車相關的機電標，歷經二次流標後，北市府捷運工程局昨天再公告招標，仍排除國內車廠的投標資格，引發民進黨前立委、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯在臉書痛批媚外、圖利國外廠商。

「柯P，我們真的火了」蔡煌瑯在臉書對柯文哲表達失望，並說對「對台北市捷運局嚴厲譴責」；蔡說，北市府身為首善之都，萬大捷運線重新招標，理應率先開放國內廠商與國外車廠一起競標，惟主事者「目光短視」、「崇洋媚外」；他曾多次向柯市長陳情，但市長仍不了了之，還是排除國內廠商參標資格。

對此，北市捷運工程局表示，台車公司承認沒列車設計能力，顧及日後列車系統穩定性與除錯效率，才決定維持原資格設定招標。

柯文哲激怒綠營不只這樁，最近這次就是北市前觀傳局長簡余晏辭職，柯批簡「棄職潛逃」，民進黨市議員何志偉就說「柯P 嚴重言重，滅了簡余晏，成了慣老闆」。

柯指示民進黨籍副市長陳景峻接手「台北燈節」善後事宜，媒體報導陳積極處理，卻自稱遭內部人員「放冷箭」，還遭影射「圖利廠商」，其實背後影武者都指向柯的核心幕僚：市長辦公室主任蔡壁如。陳景峻昨受訪澄清與蔡沒有不和，卻認為有被「倒打一耙」感覺。

捷運民進黨列車柯文哲陳景峻
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