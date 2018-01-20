蔣萬安缺陣 姚文智：滿失望的

已表態參選台北市長的民進黨立委姚文智，對於國民黨立委蔣萬安宣布不會參選，他表示感到悵然若失。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

國民黨立委蔣萬安宣布不參選台北市長，已表態參選的民進黨立委姚文智對此感到「滿失望的」。姚文智說，若蔣萬安參選，會是個「比較有趣的選舉」，但他也稱讚蔣萬安的決定是負責、俐落的表現。民進黨選對會委員則評估，由於台北市屬徵召區，可能要到四、五月之後才會決定人選。

姚文智說，蔣萬安的決定讓他悵然若失，而他無法評估蔣萬安不參選對選情的影響，但他的立場就是「直球對決」，將全力爭取民進黨提名，用他對台北市的願景爭取市民支持，也希望讓選舉回到市民的檢驗。