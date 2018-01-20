觀察站／北市長年底選戰3大變數 更加暗潮洶湧

2018-01-20 00:53 聯合報 本報記者李光儀 聯合報 本報記者 楊正海



台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨立委蔣萬安宣布不參選台北市長，國民黨內頓時只剩丁守中、鄭麗文兩人相爭，選舉態勢「看似」逐漸明朗。但這個表徵之下，其實更加暗潮洶湧。

未來台北市選戰，至少有三個重大的變數要觀察。第一個變數，是柯文哲自己。世大運後，柯文哲原本下挫的氣勢重新回到頂點。但近一個月來，台北市府卻是禍起蕭牆，內訌越來越激烈。先有觀傳局前局長簡余晏與柯文哲的「絕交惡聲」，後有副市長陳景峻與市府間的互相傷害，而且迄今沒有止血跡象。

內訌凸顯出，市府在政策推動（台北燈節）、人事處理和危機管控上，都出現重大問題，這勢必對柯文哲的連任之路造成影響。一旦世大運前那個「只會說錯話和做秀」的柯市長形象又回來了，柯的支持度恐怕還會探底。

第二個變數是，國民黨在「夢幻人選」蔣萬安不出戰後，要怎麼面對提名問題。是繼續尋覓其他夢幻人選？抑或務實的從現有人選中找一個出來打選戰？平心而論，檯面上其實找不到必贏人選，而徵召可能造成黨內裂痕，國民黨敢於這麼做嗎？

如果國民黨採取的是務實提名策略，是否能吸引選民回流也是大問題。更重要的是，國民黨內是否能全心支持這個人選？

最後一個變數，也是與前兩個變數相互影響的是民進黨態度。對於是否再次禮讓柯文哲，民進黨始終不願掀底牌，顯然觀望成分居多。如果柯文哲支持度持續探底，而國民黨的候選人又被民進黨認定是軟柿子，勢必大幅增加民進黨自行提名的機率。如此一來，兩強相爭就可能變成三強鼎立，甚至最後發生棄保效應。

在柯和綠營合作與否未明，柯團隊不斷自爆，國民黨所謂夢幻人選又落空下，這場選戰絕非大勢底定，而是才剛開始。