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蔣萬安不選北市長 國民黨春節後啟動初選

2018-01-20 00:53聯合報 記者鄭媁／台北報導

國民黨立委蔣萬安昨天在立法院宣布不會參加二○一八的台北市長選舉，將繼續留在立法院...
國民黨立委蔣萬安昨天在立法院宣布不會參加二○一八的台北市長選舉，將繼續留在立法院監督政府。 記者余承翰／攝影
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年底地方選舉，原被看好代表國民黨參選台北市長，挑戰現任市長柯文哲的國民黨立委蔣萬安，昨天宣布不會角逐台北市長，為選情投下變數。國民黨中央回應，尊重個人參選意願，會按初選機制提出最具勝算人選。

蔣萬安昨早在出席黨團幹部會議前，突然向媒體宣布將續留在立法院，不會參加年底選舉。蔣萬安強調，外界關心他是否參選台北市長，但他沒說過他要選，未來要繼續扮演強力抗衡行政權的角色，在勞工、食安、空汙等議題上努力。

媒體問，是否曾考慮參選台北市長？蔣表示，自己一直沒說要選，且這會期審查「勞動基準法」讓他有所體悟，他擔任召委和修法小組召集人，主導整個修法討論，雖然執政黨仍強行三讀，但外界因此更關注修法，也讓各界更了解勞工的處境，同時造成執政黨與行政部門的壓力，他會繼續發揮在野強力抗衡的監督力量。

未來是否可能受徵召？蔣萬安說，不會有後續這些問題，國民黨主席吳敦義也清楚他的態度。至於他是否改支持前立委丁守中或行政院前發言人鄭麗文？蔣僅說「通過初選的他都支持」。

黨內人士表示，蔣萬安有向吳敦義報告，吳有勸他要不要再思考一下、晚一點再決定，不過蔣萬安很明白表態不選，吳敦義也尊重他的意見。

國民黨組發會主委李哲華則說，蔣萬安從未正式宣布要選，只是有人鼓勵他角逐，既然蔣已思考過、決定不選，只能接受；台北市已決定全民調決定候選人，農曆年後會啟動初選機制。

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