不選、退選理由千百種 蔣萬安和他爸中了哪一種？

2018-01-20 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱台北報導



國民黨立委蔣萬安在立法院宣布不會參加2018的台北市長選舉，將繼續留在立法院監督政府。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底選戰逼近，原被看好代表國民黨挑戰台北市長的立委蔣萬安，昨天赫然宣布不投入參選，為政壇投下震撼彈。過去政治人物退選、不參選的因素百百種，但無論哪種原因，都牽動各政黨權力版塊和選戰布局。

不過隨著選戰逼近，各黨宣布退選的人越來越多，如高雄市有陳菊的接班人劉世芳宣布退選，宜蘭有原本布局參選縣長的陳金德宣布不參選。回顧過去，政治人物不管退選、不選，都不是特例，樣態也各自不同。

讓賢 代表人物：蘇貞昌、謝長廷

太陽花學運後，蘇貞昌（右）在民進黨展開黨主席參選登記首日發表聲明，宣布不參選連任黨主席。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因為已經有「眾望所歸」的人選，導致其他參選者自己讓賢的，算是各種樣態裡最常發生的。如3年前爆發的太陽花學運，不僅導致馬政府力推的「兩岸服貿協議」喊卡，也徹底打亂民進黨下屆黨主席選舉布局。

時任黨主席蘇貞昌在民進黨展開黨主席參選登記首日發表聲明，宣布不參選連任黨主席，前民進黨主席謝長廷也隨後宣布退選黨主席，讓蔡英文一人參選定於一尊局面，並在實質上完成了民進黨的世代交替任務。

繼蘇貞昌後，謝長廷也隨後宣布退選黨主席。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為營造團結氣氛，蘇貞昌認為，2014民進黨要勝選，黨內一定不能互相廝殺，因此選擇退後一步。基於團結，不忍撕裂，他不會參選。謝長廷也表示，同為創黨黨員，同樣對黨有難割捨的感情，他完全可體會蘇貞昌做法。並表示他已經向支持幹部、巿長同僚表達改革的迫切和「退選不登記的決定」。

蔡英文當時也肯定，蘇貞昌與謝長廷為民主全心付出，值得人民肯定。接下來，他們必須堅定的承擔，承先啟後，完成世代傳承和黨的改革；也應該開啟和社會的對話，與公民同行，讓更開放、更年輕的民進黨與所有的人民一起努力，徹底改變台灣。

認輸 代表人物：蔣孝嚴

2011年立委黨內初選民調落後羅淑蕾（左）的蔣孝嚴（右），最後宣布退選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黨內競爭很殘酷，迫於現實退選的也很多。如2012年選舉，國民黨立委初選被比喻為「死亡之組」的台北市中山區、松山區民調結果出爐，羅淑蕾35.976％、蔣孝嚴35.398％，羅淑蕾以0.578％的差距險勝蔣孝嚴。

蔣孝嚴當時為黨副主席，從政經歷豐富，仍不敵當年迅速竄起的「爆料女王」明星立委羅淑蕾，因此以些微差距落敗。羅淑蕾當時強調「黨內遊戲規則就是這樣，贏0.1也是贏，贏一票也是贏」。僅管當時國民黨宣稱這不是最後結果，但蔣孝嚴還是宣布退選。

不過短短4年後，蔣孝嚴兒子蔣萬安「代父出征」，挑戰羅淑蕾，兩人和市議員王鴻薇三搶一。最後蔣萬安以55.376％支持率，大贏羅淑蕾的44.624％，被外界形容「王子復仇成功」。

有趣的是，在蔣孝嚴漫長的從政資歷裡，這並非他第一次退選。2006年台北市長選舉，時任立委的蔣孝嚴本已宣布投入黨內初選。鑑於初選期間屢見兄弟鬩牆、明爭暗鬥，甚至相關家屬被要求選邊、表態，形成流派、人馬，蔣孝嚴說，不忍國民黨造成嚴重傷害，為了黨的團結，他以大局為重，知所進退，決定退出台北市長選舉，他將養精蓄銳，另作規畫，繼續打拚。

出包 代表人物：陳為廷

2016年太陽花學運領袖之一陳為廷宣布角逐苗栗縣立委補選，因自爆大學時期的性騷擾前科，話題延燒最後退選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因為選戰過程出包，或者被發現曾有不良記錄而退選的，也所在多有。最為人所知的例子，是2016年立委選戰，太陽花學運領袖之一陳為廷頂著學運光環，宣布角逐苗栗縣立委補選，當時民進黨不分區立委吳宜臻也肯定陳為廷有能力承擔苗栗的翻轉責任，選擇禮讓席次。不過，陳為廷在某次接受專訪，自爆大學時期的性騷擾前科，震驚各界。

他透露，大三暑假在大眾運輸工具上，誤觸隔壁女乘客胸部，最後在對方同意下，獲得檢方緩起訴。大四時，也曾在夜店舞池和女客有不當的肢體碰觸，最後接受校方性平會議決議，開始進行心理諮商。不過，隨後又有網友再爆，其實陳為廷在高中時就有性騷擾紀錄。

陳為廷當晚即緊急召開記者會，宣布退出立委補選，他並發表退選聲明，坦言自己沒完全講出真相，失信於支持者，感到慚愧，並向他曾經傷害的女性再度道歉。

出書引爆黨內初選風暴，高雄市長陳菊（左）親自送花給劉世芳（右）打氣並致歉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於劉世芳退選，雖不是自己出包，卻是受到力挺自己的高雄市長陳菊新書「花媽心內話」，大爆選高雄市長時黨內鬥爭內幕，劍指謝系管碧玲與民調最高的英系陳其邁，意外掀開黨內初選的茶壺風暴。

陳菊此刻出書也被解讀為拉抬子弟兵、有意角逐市長的立委劉世芳。經過連日風波後，劉世芳在臉書宣布退出民進黨高雄市長初選，她表示，「因為支持我，陳菊市長飽受攻擊。令人痛心的是，連一本單純的回憶錄都被和初選扯在一起，無庸置疑的政績也被扭曲被懷疑。陳菊市長飽受委屈，我相信很多人和我一樣感到不捨。我更擔心，激化對立會讓市民對高雄的未來失去信心。」

劉世芳昨天也在廣播節目中承認是被一位和民進黨前主席林義雄輩份、年齡相似的新潮流系大老勸退，外傳這位大老是已淡出政壇的張維嘉。

繼民進黨新潮流系立委劉世芳退出高雄市長初選後，宜蘭縣代理縣長陳金德也表示不會登記初選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

宜蘭縣代理縣長陳金德，是繼新潮流系推出的另一個縣市長人選。民進黨高層去年11月運作陳金德返鄉「先代理、後參選」，但陳金德上任後處理農舍問題，除了宣布退還4500多萬元違規農舍加價房屋稅後，並認為「農業發展條例」、「農業用地興建農舍辦法」不是法律，不可硬性規定農舍要鄰路、鄰側，基層頻傳質疑和抱怨聲浪，影響他的參選意願。

陳金德表示，因為宜蘭還有很多事情需要去調整處理，他想為宜蘭做事的心情未曾改變，沒有想到要去登記參選。根據黨內近期民調，陳金德支持度不但大幅落後國民黨競爭對手林姿妙，也與黨內競爭者有差距。外傳陳金德希望黨中央改以徵召參選，但地方黨部人士指出，黨中央徵召可能性不高。

懼戰 代表人物：2016國民黨立委

受到馬政府執政及學運連帶影響，國民黨聲望大幅下滑，2016年選戰接連引發一波波立委退選潮。首波從謝國樑、楊應雄、林鴻池宣布不再競選連任開始，之後羅淑蕾、呂學樟都沒通過黨內初選，而受到宋楚瑜參選總統的影響，後來又有李鴻鈞、張嘉郡宣布不再參選，加上翁重鈞、鄭汝芬和上一屆就宣布不會連任的蔡正元，共10人宣布不再連任立委，十分罕見。

歸究原因，雖然各有不同，但整體來說仍是因為大環境對國民黨極為不利。選舉結果果然國民黨大敗，甚至連三分之一的席次都拿不到。

養望 代表人物：蔣萬安

蔣萬安是國民黨的明日之星。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有些政治人物僅管外界期待甚高，但卻不願出戰，希望沉潛厚植實力後再上，也有不少例子。此次蔣萬安宣布不選，就屬於這個樣態。

蔣萬安自擔任立委以來，一向被視為藍營角逐台北市長的熱門人選，但他從農曆年時表明會慎重考慮，到昨天臨時宣布不參選2018年台北市長選戰。藍營反對派人士擔憂，蔣萬安被寄予國民黨「明日之星」厚望，若提前折損，恐成為「連勝文第二」，對國民黨損失更大。

不過，蔣萬安選擇繼續留在國會耕耘，也被認為是一場政治豪賭，4年後的縣市長選舉將又是不同的風貌，屆時也會面臨同黨立委李彥秀及其他新秀之輩，蔣能否維持光環不墜，仍待考驗。

整合 代表人物：陳致中

2015年陳致中（中）由高雄市長陳菊（右）陪同宣布退選立委，力挺高市海洋局前局長賴瑞隆（左）參選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有時退選，並非個人因素，也無關強弱，純粹是政黨的整體考量。如2015年民進黨立委初選，高雄市前鎮、小港區，有前總統陳水扁兒子陳致中、議員陳信瑜、議員賴瑞隆三路人馬廝殺。黨內開始積極整合，也讓陳致中退選訊息不斷，後來陳致中接受協調退出，轉而輔選菊系的賴瑞隆。

陳致中當時強調，相關退選消息、條件都是子虛烏有，「本人最嚴肅澄清，請勿以謠言中傷阿扁總統。」他也說，多年來努力耕耘基層、服務鄉親，有信心在初選勝出，做好立委工作。

在傳出整合成功後，陳在臉書貼文「阿媽說，人生最重要的不是在什麼位置，而是做什麼事幫忙眾人」。並與陳菊共同舉行記者會，宣布退出立委初選，但強調自己做的民調領先10%，禮讓是為了大局、民進黨團結，至於為何不戰，他則說「有太多無奈，壓力」。

2010年，陳致中曾以無黨籍、第一高票當選議員，2011年，因偽證案被解除議員職務。2018選舉，陳致中再度捲土重來，宣布參選高雄前鎮、小港區議員。