松山鄧麗君、國會李英愛…台灣人，你要選政見還是臉蛋？

今年十一月舉辦的九合一選舉，從北到南都不乏有美女參選。圖為徐巧芯。圖／取自臉書 分享 facebook

今年九合一選舉，縣市議員新秀輩出，從北到南都不乏有美女扮演刺客打「顏值戰」，包括「李英愛、鄧麗君」等級、選美亞軍、賭后和麻豆等人選。

但美女刺客是否就能刺中選民的心？大家都覺得，勝選取決於其他更重要的條件，因此都還要再加油。

戴瑋姍 被封立院女神

民進黨立委吳思瑤助理戴瑋姍，有「國會李英愛」封號。圖／取自臉書 分享 facebook

民進黨立委吳思瑤的28歲助理戴瑋姍，在助理界氣質出眾，被封為國會李英愛、立院女神，今年投入新北市板橋區的市議員選舉。雖是新人，但憑藉在國會的歷練和年輕人的衝勁，經常單槍匹馬到傳統市場、公園拜票。她說，參選是要給大家有新的選擇。

徐巧芯 改從基層出發

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前總統馬英九卸任元首辦公室發言人徐巧芯，表態將參加台北市松山信義區市議員選舉，鼓勵更多跟她一樣沒背景的年輕人參與公共事務的信心，對國民黨有更多期望。因外貌神似鄧麗君，徐巧芯自封「松山鄧麗君」，她家在松山開早餐店，「早餐店的女兒，要從基層出發」。

江怡臻 清新脫俗高學歷

江怡臻是前立委江惠貞的姪女，傳有意角逐板橋區市議員選舉。圖／取自臉書 分享 facebook

前立委江惠貞的姪女江怡臻，台大哲學系畢業、美國康乃爾大學公共行政碩士，去年11月由新北市長朱立倫秘書轉任市府副發言人，粉絲欣賞她不僅學識好、口條佳，氣質更是清新脫俗。江怡臻被認為很可能參選板橋議員，為江惠貞再戰2020年立委鞏固基層支持。

余筱萍 星二代笑面拜票

藝人余天的女兒余筱萍將參選中正、萬華區市議員。圖／取自臉書 分享 facebook

余天的大女兒余筱萍，參選台北市中正萬華區議員，昨天首次公開拜票，不少鄉親誇「本人比較水哦！」她說自己「笑面笑面（閩南語，愛笑）」比較吃香。余筱萍曾贏得澳門的世界麻將大賽第三名，被封為「台灣賭后」，她的名片直接寫「余天ㄟ女兒」。

鍾沛君 當過記者熟市政

當過主播、模特兒的大安文山區市議員參選人鍾沛君。圖／鍾沛君提供 分享 facebook

國民黨台北市大安文山區市議員參選人鍾沛君，也是國民黨文傳會副主委兼發言人，當過電視台記者、主播、伊林模特兒，她說，選議員除外表，更要熟稔市政議題，她當記者時實地跑新聞，便累積對市政的熟悉。另一名主播鍾佩玲據傳也有意參選。

鄭美娟 擔任柯建銘助理14年

民進黨新竹市黨部打美女牌，推出立委柯建銘的助理鄭美娟，搶攻東區的婦女保障名額。圖／鄭美娟提供 分享 facebook

民進黨新竹市黨部推出擔任立委柯建銘助理14年的鄭美娟，搶攻東區市議員婦女保障名額。鄭美娟說，竹市東區外來人口多且年輕人多，相較現任議員，她來自年輕世代，優勢是容易獲得年輕人支持，自己會繼續多做、多跑基層，贏得選民青睞。

張欣倩 縣長秘書站到第一線

彰化縣長魏明谷的秘書張欣倩請辭後，投入縣議員選戰。圖／張欣倩提供 分享 facebook

彰化縣長魏明谷的隨行秘書張欣倩，去年11月請辭後勤走基層，爭取下屆縣議員選舉的黨內提名。張欣倩說，縣長鼓勵她參選，她思考後，決定站到第一線服務，直接關懷民眾，將投入彰化縣第四（員林、大村、永靖三市鄉）選區縣議員選舉。

朱珍瑤 選美皇后轉換跑道

參選北市大安文山區市議員的「選美皇后」朱珍瑤。圖／朱珍瑤提供 分享 facebook

有意參選北市大安文山區市議員的朱珍瑤，據了解擁有165公分、45公斤、32D的好身材，曾獲中國小姐第5名、世界比基尼小姐殿軍、世界亞裔小姐亞軍，上電視被封「選美皇后」。她在臉書表示，「其他參選人背景雄厚，但我的背景就是你們（民眾）」。

參選台中市烏日、龍井、大肚區議員選舉的張家銨（右）。圖／張家銨提供 分享 facebook

「認真的女人最美麗」，其他如桃園市議員陳志謀的女兒陳雅倫、台中市長林佳龍的秘書張家銨、前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融等人，勤走基層，也擄獲支持者好感。

民進黨桃園市議員陳志謀（右）平時也常帶著擔任特助的女兒陳雅倫（左）跑行程，增加曝光度。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

藍：避負面新聞 綠：外表非唯一

台北市黨部主委黃呂錦茹說，站在選民的角度，她承認貌美能加分，年輕化、有氣質都很好，但戰力還是最重要考量，要能當選，且找美女當刺客，不能有負面新聞或傳聞。

民進黨台北市黨部主委黃承國認為，外表亮麗比較容易拉近和選民的距離，像主播有氣質，可能更討喜。但民進黨不會拿外表當選項，選民要看的還有學經歷、年齡等條件。