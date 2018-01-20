親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
勞基法變革爭議
中監發函警告扁
政治
軍事
綜合

窘！雲林參訪賴清德找蘇治芬致詞 蘇治芬竟先跑了

川普推文稱預算案「不樂觀」 美國政府恐關門

松山鄧麗君、國會李英愛…台灣人，你要選政見還是臉蛋？

2018-01-20 09:00聯合報 記者楊正海何烱榮林家琛魏莨伊喻文玟陳珮琦張裕珍趙容萱／報導

今年十一月舉辦的九合一選舉，從北到南都不乏有美女參選。圖為徐巧芯。圖／取自臉書
今年十一月舉辦的九合一選舉，從北到南都不乏有美女參選。圖為徐巧芯。圖／取自臉書
分享

今年九合一選舉，縣市議員新秀輩出，從北到南都不乏有美女扮演刺客打「顏值戰」，包括「李英愛、鄧麗君」等級、選美亞軍、賭后和麻豆等人選。

但美女刺客是否就能刺中選民的心？大家都覺得，勝選取決於其他更重要的條件，因此都還要再加油。

戴瑋姍 被封立院女神

民進黨立委吳思瑤助理戴瑋姍，有「國會李英愛」封號。圖／取自臉書
民進黨立委吳思瑤助理戴瑋姍，有「國會李英愛」封號。圖／取自臉書
分享

民進黨立委吳思瑤的28歲助理戴瑋姍，在助理界氣質出眾，被封為國會李英愛、立院女神，今年投入新北市板橋區的市議員選舉。雖是新人，但憑藉在國會的歷練和年輕人的衝勁，經常單槍匹馬到傳統市場、公園拜票。她說，參選是要給大家有新的選擇。

徐巧芯 改從基層出發

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯。 圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯。 圖／聯合報系資料照片
分享

前總統馬英九卸任元首辦公室發言人徐巧芯，表態將參加台北市松山信義區市議員選舉，鼓勵更多跟她一樣沒背景的年輕人參與公共事務的信心，對國民黨有更多期望。因外貌神似鄧麗君，徐巧芯自封「松山鄧麗君」，她家在松山開早餐店，「早餐店的女兒，要從基層出發」。

江怡臻 清新脫俗高學歷

江怡臻是前立委江惠貞的姪女，傳有意角逐板橋區市議員選舉。圖／取自臉書
江怡臻是前立委江惠貞的姪女，傳有意角逐板橋區市議員選舉。圖／取自臉書
分享

前立委江惠貞的姪女江怡臻，台大哲學系畢業、美國康乃爾大學公共行政碩士，去年11月由新北市長朱立倫秘書轉任市府副發言人，粉絲欣賞她不僅學識好、口條佳，氣質更是清新脫俗。江怡臻被認為很可能參選板橋議員，為江惠貞再戰2020年立委鞏固基層支持。

余筱萍 星二代笑面拜票

藝人余天的女兒余筱萍將參選中正、萬華區市議員。圖／取自臉書
藝人余天的女兒余筱萍將參選中正、萬華區市議員。圖／取自臉書
分享

余天的大女兒余筱萍，參選台北市中正萬華區議員，昨天首次公開拜票，不少鄉親誇「本人比較水哦！」她說自己「笑面笑面（閩南語，愛笑）」比較吃香。余筱萍曾贏得澳門的世界麻將大賽第三名，被封為「台灣賭后」，她的名片直接寫「余天ㄟ女兒」。

鍾沛君 當過記者熟市政

當過主播、模特兒的大安文山區市議員參選人鍾沛君。圖／鍾沛君提供
當過主播、模特兒的大安文山區市議員參選人鍾沛君。圖／鍾沛君提供
分享

國民黨台北市大安文山區市議員參選人鍾沛君，也是國民黨文傳會副主委兼發言人，當過電視台記者、主播、伊林模特兒，她說，選議員除外表，更要熟稔市政議題，她當記者時實地跑新聞，便累積對市政的熟悉。另一名主播鍾佩玲據傳也有意參選。

鄭美娟 擔任柯建銘助理14年

民進黨新竹市黨部打美女牌，推出立委柯建銘的助理鄭美娟，搶攻東區的婦女保障名額。圖...
民進黨新竹市黨部打美女牌，推出立委柯建銘的助理鄭美娟，搶攻東區的婦女保障名額。圖／鄭美娟提供
分享

民進黨新竹市黨部推出擔任立委柯建銘助理14年的鄭美娟，搶攻東區市議員婦女保障名額。鄭美娟說，竹市東區外來人口多且年輕人多，相較現任議員，她來自年輕世代，優勢是容易獲得年輕人支持，自己會繼續多做、多跑基層，贏得選民青睞。

張欣倩 縣長秘書站到第一線

彰化縣長魏明谷的秘書張欣倩請辭後，投入縣議員選戰。圖／張欣倩提供
彰化縣長魏明谷的秘書張欣倩請辭後，投入縣議員選戰。圖／張欣倩提供
分享

彰化縣長魏明谷的隨行秘書張欣倩，去年11月請辭後勤走基層，爭取下屆縣議員選舉的黨內提名。張欣倩說，縣長鼓勵她參選，她思考後，決定站到第一線服務，直接關懷民眾，將投入彰化縣第四（員林、大村、永靖三市鄉）選區縣議員選舉。

朱珍瑤 選美皇后轉換跑道

參選北市大安文山區市議員的「選美皇后」朱珍瑤。圖／朱珍瑤提供
參選北市大安文山區市議員的「選美皇后」朱珍瑤。圖／朱珍瑤提供
分享

有意參選北市大安文山區市議員的朱珍瑤，據了解擁有165公分、45公斤、32D的好身材，曾獲中國小姐第5名、世界比基尼小姐殿軍、世界亞裔小姐亞軍，上電視被封「選美皇后」。她在臉書表示，「其他參選人背景雄厚，但我的背景就是你們（民眾）」。

參選台中市烏日、龍井、大肚區議員選舉的張家銨（右）。圖／張家銨提供
參選台中市烏日、龍井、大肚區議員選舉的張家銨（右）。圖／張家銨提供
分享

「認真的女人最美麗」，其他如桃園市議員陳志謀的女兒陳雅倫、台中市長林佳龍的秘書張家銨、前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融等人，勤走基層，也擄獲支持者好感。

民進黨桃園市議員陳志謀（右）平時也常帶著擔任特助的女兒陳雅倫（左）跑行程，增加曝...
民進黨桃園市議員陳志謀（右）平時也常帶著擔任特助的女兒陳雅倫（左）跑行程，增加曝光度。記者張裕珍／攝影
分享

藍：避負面新聞 綠：外表非唯一

台北市黨部主委黃呂錦茹說，站在選民的角度，她承認貌美能加分，年輕化、有氣質都很好，但戰力還是最重要考量，要能當選，且找美女當刺客，不能有負面新聞或傳聞。

民進黨台北市黨部主委黃承國認為，外表亮麗比較容易拉近和選民的距離，像主播有氣質，可能更討喜。但民進黨不會拿外表當選項，選民要看的還有學經歷、年齡等條件。

九合一選舉
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

觀察站／北市長年底選戰3大變數 更加暗潮洶湧

2018-01-20 00:53

吳敦義宜蘭行 黨部主委證實縣長將提名林姿妙參選

2018-01-20 11:16

不選、退選理由千百種 蔣萬安和他爸中了哪一種？

2018-01-20 08:00

柯文哲、綠營不和 蔡煌瑯：我們真的火了

2018-01-20 00:53

蔣萬安缺陣 姚文智：滿失望的

2018-01-20 00:53

肯定蔣萬安 丁守中：藍營團結就從台北開始

2018-01-20 00:53

蔣萬安不選北市長 國民黨春節後啟動初選

2018-01-20 00:53

退選原因…劉世芳鬆口：新系大老勸退

2018-01-20 00:10

新聞眼／綠打選戰 外擴執政版圖 內積派系勢力

2018-01-20 00:07

南三縣市民進黨廝殺激烈 關鍵在新系

2018-01-20 00:02

綠估選情…宜縣危急 澎嘉彰激戰

2018-01-19 23:56

民進黨初選登記…高雄4人角逐 台南6強爭霸

2018-01-19 23:47

蔣萬安不選台北市長 孫大千：黨應擺脫尋找救世主想法

2018-01-19 21:55

蔣萬安不參選 孫大千：誰說國民黨在北市不會贏？

2018-01-19 21:45

綠營力守宜蘭民主聖地 3人完成初選登記

2018-01-19 17:42

蔣萬安不選台北市長 考量歷練與戰鬥位置

2018-01-19 17:38

蔣萬安不選台北市長 辜寬敏：民進黨沒人可跟柯文哲拚

2018-01-19 17:27

太有才！全國首創初選「民調之歌」 教選民如何回答

2018-01-19 17:06

蔣萬安不選台北市長 鄭麗文：意料中事

2018-01-19 16:58

影／蔣萬安不選 柯P：不以物喜 不以己悲

2018-01-19 16:58

影／綠營高市選戰被逼退選？ 劉世芳：沒那麼嚴重啦

2018-01-19 16:55

表態不選北市長 羅智強：蔣萬安仍是國民黨關鍵力量

2018-01-19 14:54

「從沒說過要選」 蔣萬安不選台北市長 續留立院

2018-01-19 14:50

觀察站／北市一戰 藍未戰先讓？

2018-01-19 14:49

蔣萬安不選北市／姚文智悵然若失「他參選比較有趣」

2018-01-19 14:49

蔣萬安不選北市／柯文哲用八個字回應

2018-01-19 14:48

蔣萬安不選北市／丁守中：肯定他留在國會戰場

2018-01-19 14:48

台南市長初選／李俊毅控黑金 黃偉哲：別潑髒水

2018-01-19 14:44

台南初選捉對廝殺 黃偉哲陣營：下周陳報黨中央處理

2018-01-19 13:18

誰想選台北市長？黃呂錦茹：最早的是邱文祥

2018-01-19 13:16

完成登記參選 陳其邁：會向陳菊、劉世芳請益

2018-01-19 12:52

退出高雄黨內初選 劉世芳坦言：發動者不是我本人

2018-01-19 12:49

李俊毅質疑聯手黑金 黃偉哲：初選不應互潑髒水

2018-01-19 12:28

蔣萬安不選北市 國民黨：初選提最佳人選

2018-01-19 12:23

影／再打黃偉哲 李俊毅：賴清德也指控郭秀珠是黑金

2018-01-19 12:21

蔣萬安不參選 柯文哲：不以物喜不以己悲

2018-01-19 12:20

蔣萬安不選台北市長 王丹：對他刮目相看

2018-01-19 12:08

蔣萬安不選 丁守中：肯定蔣萬安留在國會戰場

2018-01-19 11:54

陳其邁登記高市長初選 尊陳菊是桶箍

2018-01-19 11:48
看更多

熱門文章

辜寬敏：蔡英文當4年總統就好 讓大家永久思念

2018-01-19 18:47

影／中共S-400飛彈雖猛 我軍發現弱點是...

2018-01-19 16:21

美麗華高球場大罷工 資方：吵就有糖吃？

2018-01-19 11:48

蔣萬安不參選 孫大千：誰說國民黨在北市不會贏？

2018-01-19 21:45

陳水扁揚言不再力挺的「蔡德三」是誰？

2018-01-19 22:25

蔣萬安不選台北市長 孫大千：黨應擺脫尋找救世主想法

2018-01-19 21:55

觀察站／北市長年底選戰3大變數 更加暗潮洶湧

2018-01-20 00:53

陳水扁氣中監嚴限制活動 揚言組一邊一國新本土政黨　

2018-01-19 22:02

蔣萬安不選台北市長 辜寬敏：民進黨沒人可跟柯文哲拚

2018-01-19 17:27

陳斐娟被告超怒 4大論點再批劉建國「弔詭」

2018-01-19 14:03

蔣萬安不選台北市長 考量歷練與戰鬥位置

2018-01-19 17:38

公教人員新舊制退休金專戶設立規範 確立上路！

2018-01-19 21:54

解放軍是紙老虎？專家：這是台獨份子的最大謊言

2018-01-20 09:49

被質疑偷改新警服 警政署：採專家學者意見後修正

2018-01-19 14:04

賴神透露從小最想去的地方 是雲州大儒俠的故鄉

2018-01-19 16:22

警察新制服顏色卻像中國公安 藍委：不合適

2018-01-19 12:26

柯文哲、綠營不和 蔡煌瑯：我們真的火了

2018-01-20 00:53

不滿扁參加活動須提前申請 陳致中：以後須軟禁在家？

2018-01-20 00:44

表態不選北市長 羅智強：蔣萬安仍是國民黨關鍵力量

2018-01-19 14:54

台鐵請假1天擬扣假1.5天 勞動部這樣回應

2018-01-19 21:25

中監發函警告扁…扁家氣炸 嗆「這樣的政府還有力挺必要嗎」

2018-01-20 00:04

沃草／還原勞基法32-1條「加班一比一換補休」怎麼來的？

2018-01-19 21:22

影／退警向蔡英文抗議 警方數度架人驅離

2018-01-19 14:43

蔣萬安不選 丁守中：肯定蔣萬安留在國會戰場

2018-01-19 11:54

萬大線排除台廠 蔡煌瑯：我們真的火了

2018-01-20 04:18

窘！雲林參訪賴清德找蘇治芬致詞 蘇治芬竟先跑了

2018-01-20 10:26

影／小英總統到台南 警方強調沒蛇籠拒馬維安照樣圓滿

2018-01-19 18:26

揚言調查司法官惹議 陳師孟以「辦男不辦女」寓言回應

2018-01-19 13:47

蔣萬安不選台北市長 鄭麗文：意料中事

2018-01-19 16:58

全教總「政府承諾破功 誠信何在？」

2018-01-19 11:52

蔣萬安不選北市 國民黨：初選提最佳人選

2018-01-19 12:23

不選、退選理由千百種 蔣萬安和他爸中了哪一種？

2018-01-20 08:00

蔣萬安不參選 柯文哲：不以物喜不以己悲

2018-01-19 12:20

台北燈節內幕風波 游淑慧諷：狗咬狗一嘴毛

2018-01-19 13:17

提案要警說明女警被推胸事件 時力承認用字不妥已撤案

2018-01-19 21:03

「黨產會終於肯定國民黨外交貢獻」藍申請處分海外資產遭拒

2018-01-19 23:57

蔣萬安不選台北市長 王丹：對他刮目相看

2018-01-19 12:08

台車被拒萬大線招標 蔡煌瑯怒嗆柯P：我們真的火了

2018-01-19 16:55

蔣萬安不選北市長 國民黨春節後啟動初選

2018-01-20 00:53

阿扁不停違規 中監發警告函：切勿一再自誤

2018-01-19 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top