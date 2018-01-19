蔣萬安不選台北市長 孫大千：黨應擺脫尋找救世主想法

2018-01-19 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨青壯派立委蔣萬安確定不參選年底台北市長，國民黨前立委孫大千表示，「選戰如棋」，黨候選人只要能展現高度，讓人民感動，未到最後，勝負難料。圖擷自 孫大千臉書 分享 facebook

國民黨青壯派立委蔣萬安確定不參選年底台北市長，讓不少藍營支持者今天頻繁打電話至黨部表達對年底選情擔憂。國民黨前立委孫大千表示，「選戰如棋」，黨候選人只要能展現高度，讓人民感動，未到最後，勝負難料，誰說國民黨在台北市不會贏？

孫大千表示，數位時代來臨，因網際網路快速發展，進入政治門檻大幅降低，以往依賴組織傳遞訊息與理念的選舉模式已被全面翻轉，當前的政黨應從整合派系、分配資源角色，升級成政治人才培育機構，協助老將轉型、挖掘新秀登場。

孫大千說，國民黨過去正因為無法理解新時代的變化，長期疏於培養人才，才會總是將選舉成敗依靠著特定人選來扮演「救世主」，每逢選舉點將便捉襟見肘，最後要不向派系妥協，低頭借將，要不就臨時充數，倉促應戰。

孫大千認為，蔣萬安在經過長考和評估之後所做出的決定，必然有他更長遠的規劃和安排，相信他不怯戰，也不畏戰。而國民黨此次沒有派出蔣，不代表老將不會脫胎換骨，一新耳目；新人不會初試啼聲，一鳴驚人。

孫大千表示，國民黨在台北市若想擊敗對手，靠的是高度與態度：若能展現令人信任的高度，提出讓人感動的態度，不管候選人是蔣萬安、丁守中或鄭麗文，都能贏得民眾支持和認同。否則台北市長柯文哲自然就繼續老神在在，「不以物喜，不以己悲」。