蔣萬安不參選 孫大千：誰說國民黨在北市不會贏？

2018-01-19 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安上午在立法院宣布，不會參加2018的台北市長選舉，他將繼續留在立法院監督執政黨。記者余承翰／攝影 分享 facebook

立委蔣萬安宣布不參加台北市長選舉，前國民黨立委孫大千在臉書貼文表示，誰說國民黨在台北市不會贏的？國民黨在台北市若想擊敗對手，靠的是一個高度，和一種態度。如果能夠展現令人信任的高度，和提出讓人感動的態度，不管候選人是蔣萬安，丁守中，鄭麗文，或是其他人選，都能夠重新贏得民眾的支持和認同。否則，柯文哲市長自然就繼續「不以物喜，不以己悲」，老神在在，信心滿滿了。

孫大千指出，這是一個全新的數位時代，由於網際網路的快速發展，進入政治的門檻亦大幅降低，以往依賴組織和資源才能傳遞訊息和理念的選舉模式也被全面翻轉，態度和高度將成為決勝的關鍵因素。

他認為，因應數位時代的來臨，政黨的角色和功能也應該要同步調整。政黨應該從整合派系，分配資源的定位，升級成為政治人才的培育機構，如何協助老將轉型？如何挖掘新秀登場？將成為未來的政黨的重要使命。

國民黨過去正因為無法理解這一點，長期疏於培養人才，才會總是將選舉的成敗依靠著特定的人選，來扮演「救世主」的功能。每逢選舉點將時刻，便捉襟見肘，最後要不向派系妥協，低頭借將，要不就臨時充數，倉促應戰。

他貼文指出，蔣萬安在經過長考和評估之後所做出的決定，必然有他更長遠的規劃和安排。「我相信，他不卻戰，也不畏戰。國民黨此次沒有派出蔣萬安，也不代表我們的老將不會脫胎換骨，一新耳目，更不代表我們的新人不會初試啼聲，一鳴驚人。」選戰如棋，未到最後，勝負難料！