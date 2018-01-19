親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
稅改案修法聚焦
準監委各方動態
藍綠各黨拚選戰
勞基法變革爭議
政治
軍事
綜合

一堆行李箱擋道被日本電車長廣播 沒品台灣旅客竟裝睡

蔣萬安不參選 孫大千：誰說國民黨在北市不會贏？

2018-01-19 21:45聯合報 記者何祥裕╱即時報導

國民黨立委蔣萬安上午在立法院宣布，不會參加2018的台北市長選舉，他將繼續留在立...
國民黨立委蔣萬安上午在立法院宣布，不會參加2018的台北市長選舉，他將繼續留在立法院監督執政黨。記者余承翰／攝影
分享

立委蔣萬安宣布不參加台北市長選舉，前國民黨立委孫大千在臉書貼文表示，誰說國民黨在台北市不會贏的？國民黨在台北市若想擊敗對手，靠的是一個高度，和一種態度。如果能夠展現令人信任的高度，和提出讓人感動的態度，不管候選人是蔣萬安，丁守中，鄭麗文，或是其他人選，都能夠重新贏得民眾的支持和認同。否則，柯文哲市長自然就繼續「不以物喜，不以己悲」，老神在在，信心滿滿了。

孫大千指出，這是一個全新的數位時代，由於網際網路的快速發展，進入政治的門檻亦大幅降低，以往依賴組織和資源才能傳遞訊息和理念的選舉模式也被全面翻轉，態度和高度將成為決勝的關鍵因素。

他認為，因應數位時代的來臨，政黨的角色和功能也應該要同步調整。政黨應該從整合派系，分配資源的定位，升級成為政治人才的培育機構，如何協助老將轉型？如何挖掘新秀登場？將成為未來的政黨的重要使命。

國民黨過去正因為無法理解這一點，長期疏於培養人才，才會總是將選舉的成敗依靠著特定的人選，來扮演「救世主」的功能。每逢選舉點將時刻，便捉襟見肘，最後要不向派系妥協，低頭借將，要不就臨時充數，倉促應戰。

他貼文指出，蔣萬安在經過長考和評估之後所做出的決定，必然有他更長遠的規劃和安排。「我相信，他不卻戰，也不畏戰。國民黨此次沒有派出蔣萬安，也不代表我們的老將不會脫胎換骨，一新耳目，更不代表我們的新人不會初試啼聲，一鳴驚人。」選戰如棋，未到最後，勝負難料！

國民黨選舉蔣萬安
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

蔣萬安不選台北市長 辜寬敏：民進黨沒人可跟柯文哲拚

2018-01-19 17:27

蔣萬安不選台北市長 考量歷練與戰鬥位置

2018-01-19 17:38

蔣萬安不選台北市長 孫大千：黨應擺脫尋找救世主想法

2018-01-19 21:55

綠營力守宜蘭民主聖地 3人完成初選登記

2018-01-19 17:42

太有才！全國首創初選「民調之歌」 教選民如何回答

2018-01-19 17:06

蔣萬安不選台北市長 鄭麗文：意料中事

2018-01-19 16:58

影／蔣萬安不選 柯P：不以物喜 不以己悲

2018-01-19 16:58

影／綠營高市選戰被逼退選？ 劉世芳：沒那麼嚴重啦

2018-01-19 16:55

表態不選北市長 羅智強：蔣萬安仍是國民黨關鍵力量

2018-01-19 14:54

「從沒說過要選」 蔣萬安不選台北市長 續留立院

2018-01-19 14:50

觀察站／北市一戰 藍未戰先讓？

2018-01-19 14:49

蔣萬安不選北市／姚文智悵然若失「他參選比較有趣」

2018-01-19 14:49

蔣萬安不選北市／柯文哲用八個字回應

2018-01-19 14:48

蔣萬安不選北市／丁守中：肯定他留在國會戰場

2018-01-19 14:48

台南市長初選／李俊毅控黑金 黃偉哲：別潑髒水

2018-01-19 14:44

台南初選捉對廝殺 黃偉哲陣營：下周陳報黨中央處理

2018-01-19 13:18

誰想選台北市長？黃呂錦茹：最早的是邱文祥

2018-01-19 13:16

完成登記參選 陳其邁：會向陳菊、劉世芳請益

2018-01-19 12:52

退出高雄黨內初選 劉世芳坦言：發動者不是我本人

2018-01-19 12:49

李俊毅質疑聯手黑金 黃偉哲：初選不應互潑髒水

2018-01-19 12:28

蔣萬安不選北市 國民黨：初選提最佳人選

2018-01-19 12:23

影／再打黃偉哲 李俊毅：賴清德也指控郭秀珠是黑金

2018-01-19 12:21

蔣萬安不參選 柯文哲：不以物喜不以己悲

2018-01-19 12:20

蔣萬安不選台北市長 王丹：對他刮目相看

2018-01-19 12:08

蔣萬安不選 丁守中：肯定蔣萬安留在國會戰場

2018-01-19 11:54

陳其邁登記高市長初選 尊陳菊是桶箍

2018-01-19 11:48

丁守中感佩蔣萬安展現團結不選北市長

2018-01-19 11:44

影／蔣萬安不選台北市長 姚文智：蠻失望 我悵然若失

2018-01-19 11:41

退選後支持誰？劉世芳：療癒中，先聽聽支持者意見

2018-01-19 10:56

蔣萬安不選北市長 網友稱讚：有小蔣的智慧

2018-01-19 10:53

蔣萬安不選台北市長 姚文智：我悵然若失

2018-01-19 10:36

不參選因蔣家包袱？未來再挑戰北市長？蔣萬安笑而未答

2018-01-19 10:08

蔣萬安宣布不參選台北市長 續留立法院監督政府

2018-01-19 09:41

影／蔣萬安宣布不參選台北市長「我沒說過我要選」

2018-01-19 09:40

傳新系逼退高市初選 劉世芳：沒那麼嚴重

2018-01-19 09:17

找不到新戰將？ 國民黨找前縣長回鍋選澎湖

2018-01-18 23:59

劉世芳退初選 綠高市長4參選人回應有志一同

2018-01-18 23:59

給陳菊市長高雄施政打分數 管碧玲：100%

2018-01-18 22:46

前台南市副市長顏純左嗆告市議員郭秀珠 郭：搞錯對象

2018-01-18 20:25
看更多

熱門文章

美麗華高球場大罷工 資方：吵就有糖吃？

2018-01-19 11:48

影／中共S-400飛彈雖猛 我軍發現弱點是...

2018-01-19 16:21

時力砍警政署預算 葉毓蘭：有膽全刪！讓警察不用維安

2018-01-18 23:42

人稱「笨蛋」的好人馬英九 李登輝認證：他不壞

2018-01-19 08:00

辜寬敏：蔡英文當4年總統就好 讓大家永久思念

2018-01-19 18:47

續拚國艦國造！海軍新型運輸艦 加碼十億預算四度招標

2018-01-19 05:12

個案試算／這三類受薪階級 明年免繳所得稅

2018-01-19 02:50

獨／網路票選新制服最愛polo衫被偷改！基層警察反彈

2018-01-19 10:44

影／蔣萬安宣布不參選台北市長「我沒說過我要選」

2018-01-19 09:40

洪孟楷批陳師孟囂張「丟監委的臉」

2018-01-19 07:27

蔣萬安不選台北市長 辜寬敏：民進黨沒人可跟柯文哲拚

2018-01-19 17:27

陳斐娟被告超怒 4大論點再批劉建國「弔詭」

2018-01-19 14:03

不參選因蔣家包袱？未來再挑戰北市長？蔣萬安笑而未答

2018-01-19 10:08

辜寬敏：扁是保外就醫 北上祝壽不適當

2018-01-19 15:46

警察新制服顏色卻像中國公安 藍委：不合適

2018-01-19 12:26

蔣萬安不選台北市長 姚文智：我悵然若失

2018-01-19 10:36

賴神透露從小最想去的地方 是雲州大儒俠的故鄉

2018-01-19 16:22

表態不選北市長 羅智強：蔣萬安仍是國民黨關鍵力量

2018-01-19 14:54

影／美麗華工會展開罷工 高爾夫球場形同癱瘓

2018-01-19 11:04

蔣萬安不選台北市長 考量歷練與戰鬥位置

2018-01-19 17:38

近半上班族年薪不到40.8萬…減稅不如解決低薪

2018-01-18 23:55

終於出來說話了！文化部打算2招解決華視風波

2018-01-18 23:59

蔣萬安不選 丁守中：肯定蔣萬安留在國會戰場

2018-01-19 11:54

找不到新戰將？ 國民黨找前縣長回鍋選澎湖

2018-01-18 23:59

陳水扁氣中監嚴限制活動 揚言組一邊一國新本土政黨　

2018-01-19 22:02

陳水扁揚言不再力挺的「蔡德三」是誰？

2018-01-19 22:25

蔣萬安不選北市長 網友稱讚：有小蔣的智慧

2018-01-19 10:53

阿扁不停違規 中監發警告函：切勿一再自誤

2018-01-19 21:04

外界3大質疑與批評 重砲陳師孟逐一回擊

2018-01-18 23:59

影／退警向蔡英文抗議 警方數度架人驅離

2018-01-19 14:43

全教總「政府承諾破功 誠信何在？」

2018-01-19 11:52

揚言調查司法官惹議 陳師孟以「辦男不辦女」寓言回應

2018-01-19 13:47

被質疑偷改新警服 警政署：採專家學者意見後修正

2018-01-19 14:04

蔣萬安不選北市 國民黨：初選提最佳人選

2018-01-19 12:23

又1副總遭解職 公廣集團人事紛擾還沒停

2018-01-18 23:59

蔣萬安不選台北市長 鄭麗文：意料中事

2018-01-19 16:58

稅改後高股利所得者總稅負降為42.4% 拉近與外資差距

2018-01-19 06:22

蔣萬安不參選 柯文哲：不以物喜不以己悲

2018-01-19 12:20

蔡正元：自由之家是CIA附隨組織

2018-01-19 11:22

影／小英總統到台南 警方強調沒蛇籠拒馬維安照樣圓滿

2018-01-19 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top