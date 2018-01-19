影／蔣萬安宣布不參選台北市長「我沒說過我要選」

被看好參選台北市長的國民黨立委蔣萬安今天宣布，他不選台北市長。蔣萬安說，國民黨主席吳敦義清楚他的態度，「我沒說過我要選，我要繼續留立法院。我不參加2018選舉。」

至於是否支持國民黨前立委丁守中參選台北市長？蔣萬安說，「通過初選的都支持。」

針對外界很多關於我是否參選台北市長選舉很多的揣測，藉由這次的機會，跟大家很清楚地說明：

一、 從來就沒有說過要參選，我會繼續留在立法院打拚。

二、 這也就是說，我不會參加2018年台北市長的選舉。

臨時會一直到昨天稅法三讀通過後，讓我有很深的體悟，應該要繼續要留在立法院，抗衡、監督蠻橫的行政權。尤其在這次勞基法修法過程，我擔任召委以及黨團修法小組召集人，主導整個修法討論，雖然還是被執政黨強行三讀通過，但讓外界更關注勞基法的修正，也讓各界更了解勞工朋友的處境，同時也造成執政黨與行政部門的壓力也讓他們付出了代價，我會繼續發揮、扮演在野黨強力抗衡的監督力量。接下來包括空汙、食安、能源、攸關產業轉型的法案、勞工朋友的權益等重大議題，我會持續關注並繼續努力。