傳新系逼退高市初選 劉世芳：沒那麼嚴重

2018-01-19 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨籍立委劉世芳。聯合報系資料照 分享 facebook 高雄市長陳菊力挺的立委劉世芳退出民進黨高雄市長初選，引起震撼與許多猜測。劉世芳今天上午接受電台訪問時被問到是不是被新潮流系「退選」？她坦承發動退選的不是自己，最後勸她退選的是一位和民進黨前主席林義雄輩份、年齡相似的新潮流系大哥，不是陳菊或外傳的段宜康等人，邱義仁、吳乃仁可能還是看到新聞報導才知道，宣布退選之前她有發簡訊給行政院長賴清德，賴揆好像回她「辛苦了」。

劉世芳接受電台節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻訪問時，談到退出初選的經過，她以「誠實自然」的態度談此事。

劉世芳說，最後決定退選的是自己，在這之前可能一些朋友有討論過要她退選，可是以她的「輩份」，可能沒有人「敢」跟她講，是到民進黨中執會公告初選作業與日程之後，有比較多的思考，也有人分析如果她力拚，會造成什麼結果，她也思考分析在初選前力拚二、三個月會有怎樣的變化，最後決定退出選局。

她表示，陳菊跟她說，如果她力拚，一定挺到底，不過，新潮流和她都考慮到陳菊在今年選舉中要保全民進黨大局的重要性，因為高雄市的選情可能有利民進黨，其他縣市卻不一定，陳菊要跳脫格局去保全民進黨執政的價值。

她在給賴揆的簡訊中提到自己的民調一直不是很好，考慮退出初選等，她沒有告知民進黨主席、總統蔡英文，因為覺得跟蔡總統比較熟悉的是陳菊，至於陳菊有沒有跟蔡總統講，她不知道。

【中央社╱台北19日電】

民主進步黨籍立法委員劉世芳11日宣布退出民進黨高雄市長初選。劉世芳今天說，要提得起、放得下。至於是不是被新潮流派系逼退？她說，「沒有那麼嚴重」，最後是她自己決定的。

劉世芳上午接受媒體人周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」專訪。周玉蔻指出，媒體報導指新系重要幹部，包括新潮流總幹事利錦祥、民進黨中央選舉對策委員會召集人林錫耀、民進黨籍立委段宜康等人，曾在年初到高雄開會，勸退劉世芳。周玉蔻問，是否是被「新潮流逼退」？

劉世芳說，「沒有那麼嚴重」，有些朋友在這之前曾告訴她，如果力拚會有什麼結果。周玉蔻問，最後不參加初選的關鍵是什麼？劉世芳說，不是段宜康、利錦祥這些人，「我已經是姐字輩」，而是一位已經退出政壇，年齡更大，與民進黨前主席林義雄同輩分的大哥向她分析各種結果，「最後決定是我自己」。

劉世芳說，對高雄市長陳菊真的非常抱歉，陳菊三番兩次跟她說，如果她要力拚「就拚到底」。陳菊的心情跟她很相似，宣布不參加初選前一天，就有跟陳菊談，從大局來看，今年底對民進黨是很大挑戰「在高雄這一局，參選的人無論怎樣都會贏得選舉」，但要讓人知道民進黨有繼續執政的價值，「花媽要跳出這局」。

周玉蔻問，未來會支持特定高雄市長參選人嗎？劉世芳說，目前為止，還是祝福所有參選同志，且要拜訪各地支持者，聽聽他們意見，現在還在安慰支持者，若馬上說要改支持誰，真的有點困擾，「不是我個人可以決定」，會跟支持者有所商量，也許有些地域、世代、階級的考量。

至於退選是否不甘心？劉世芳說，最不甘心、心情起伏最大的，是要開記者會宣布不參加初選前後，再來是陳菊與市府團隊慰問她的時候。因為黨內初選受全國矚目，但她告訴自己「要提得起、放得下」，慢慢地起伏沒那麼大，「我也是沒那個福氣去服務高雄」，就是接受這個事實。