劉世芳退初選 綠高市長4參選人回應有志一同

民進黨高雄市長初選參選人陳其邁（右2起）、林岱樺、管碧玲、趙天麟參加民視所舉行辯論會。 中央社 分享 facebook

民進黨高雄市長四位參選人昨天參加民視舉辦的辯論會，面對勞基法公投、立委劉世芳退選等敏感議題，參選人都保持低調，以闡述個人政見為主。

台南市方面，民進黨前副秘書長李俊毅表示，初選派系與黑金充斥，國民黨台南市議會前議長李全教在立委黃偉哲陣營中，這場初選可能毀了民進黨。黃偉哲說，對黨內前輩的謾罵尊重，但指控要拿出證據。

昨天前往中央黨部登記角逐台南市長初選的立委王定宇表示，有國民黨議員公開表態支持民進黨初選，這是很荒謬的事，國民黨介入初選，是要幫民進黨選出一個好的人，還是選出一個跟國民黨志同道合的人，市民看在眼裡。立委陳亭妃則說，這是別人的指控，她不予批評，也不好做任何評論，但有人提出質疑，希望黨中央去了解。

高雄市部分，立委陳其邁維持一貫「尊菊」態度，對高雄市長陳菊表達感謝。他說，陳菊是民進黨的「桶箍」，必須特別尊重她，要讓民進黨的高雄市黨內初選，成為民主典範，每一個人都有責任。

立委管碧玲表示，民進黨在縣市長選舉一定要有女性候選人，有女性候選人的話，民進黨對全民才能有較高的號召力，因此，她對此有責任感及信心，相信高雄人會選政績最優，最有魄力的她。

由於管碧玲先前認為，趙天麟先前喊話整合，是「吃人家豆腐」。趙天麟昨受訪表示，大家都是成熟政治人物，系出同門，不會因此有嫌隙，即便有批評，也是提醒，不周到之處再改進就好。

趙天麟並說，他所提「兩個男人對決」口號，是因為目前是陳其邁民調領先，才會以陳其邁為目標，因此，沒有對管碧玲或林岱樺等人不敬。

陳其邁表示，民調只是參考，選舉過程要獲選民認同，也要獲競爭同志彼此尊重，大家是同志也要團結政黨，希望大家不要太過競爭、太過對立。

林岱樺指出，他人的不同言論，交給市民來公評，畢竟選舉過程，是檢視人性最好的場域，讓大家了解誰是適格的首長候選人，她在意市民所關心的事，對政治人物的口水沒有興趣。