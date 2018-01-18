找不到新戰將？ 國民黨找前縣長回鍋選澎湖

賴峰偉。本報系資料照片/記者胡經周攝影 分享 facebook

賴峰偉。本報系資料照片/記者胡經周攝影 分享 facebook 布局年底縣市長選舉，國民黨將在農曆年前再完成最新一波提名，雲林縣和花蓮縣已確定分別提名不分區立委張麗善、徐榛蔚；桃園市積極勸進對象，仍是立委吳志揚；澎湖縣方面，將提名考選部前部長賴峰偉回鍋參選縣長。

桃園市部分，黨內人士透露，前立委楊麗環積極運作，其餘人選都無明確表態，但民調領先的吳志揚，一直是黨內鎖定第一人選。

外傳吳志揚無意參選，還透過父親吳伯雄向黨中央傳話，黨中央昨天駁斥絕無此事。

據指出，吳志揚正籌備新書，闡述個人從政經歷，包括細數過去在縣府時代的施政成績；黨內人士認為，若無意參選，不須費心出書。

至於雲林縣的提名也已明朗化，在張麗善表態參選後，原本有意參選的林文瑞將退讓，並請辭雲林縣黨部主委職務。至於花蓮縣提名徐榛蔚早已確定，台東縣經協調後，在立委廖國棟退讓後，將提名現任議長饒慶鈴。

澎湖縣部分，黨部經比對所有內外民調，無論是在黨內互比，或與現任縣長陳光復的對比，賴峰偉都贏過其他人，澎湖縣黨部今天將召開委員會，依勝選原則，預計將通過建議黨中央提名賴峰偉。

賴峰偉昨受訪表示，他對澎湖的鄉親、海洋、新世代有使命感，會盡力整合澎湖藍營力量，再次投入澎湖縣長選舉。

賴峰偉此番回鍋參選澎湖縣長，黨主席吳敦義更親自接見，賴峰偉說，吳敦義雖未直接說出要他參選，但言談間對他諸多鼓勵。