前台南市副市長顏純左嗆告市議員郭秀珠 郭：搞錯對象

2018-01-18 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



民進黨台南市長初選紛擾越演越烈，前台南市副市長顏純左不滿支持黃偉哲的市議員郭秀珠在臉書張貼郭與顏合照與內容扭曲事實，表示將委由律師下周一提告，並要求黃偉哲約束好郭秀珠言行。

郭秀珠回應，自己臉書上與顏純左合照，是她「轉載」投書在某網路媒體，圖片非她提供，她是無黨籍也非參選人，顏提告根本「搞錯對象」。

她說，這是民進黨內部初選，應該回歸正常，侯選人要以提出市民認同的政策，為市民謀福利為主，不要用口水戰，造謡抹黑丶抹紅等低級的手段，這是侮辱大台南市民的智慧，也會讓人瞧不起，請那些使壞手段的候選人自重。黃偉哲陣營則冷處理說「沒有回應」。

顏純左陣營下午發佈新聞稿稱，郭秀珠繼翻出與李俊毅的太太因呂秀蓮副總統活動合影後，今又翻出與顏純左陳年舊照，並不實的說顏純左尋求她的支持，根本扭曲事實，同時發表下述聲明：

一、照片的時間點不對，郭秀珠說照片是去年（106年）8、9月拍的，但顏純左自從106年1月23 日離職後就再也沒有穿「副市長」的背心。

二、顏純左回憶這張照片好像是103年12月和賴清德市長拜訪議員，在郭秀珠服務處請她支持賴美惠擔任議長，當時郭秀珠表示支持賴美惠，但後來卻支持李全教，並和李全教搭檔參選正副議長。

三、顏純左自從103年12月25日議長選舉後，完全沒有和郭秀珠私下見面。

四、105年12月郭秀珠曾經在台南市議會質詢時，公開說如果顏純左辭去副市長職務，將會支持他參選市長，但是顏純左並未接受郭秀珠的支持。

五、郭秀珠申請要加入民進黨，是經過民進黨台南市黨部全體執委開會，一致認為不應該讓傷害民進黨的郭秀珠入黨，而並非只是顏純左個人的意見。