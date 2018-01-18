周錫瑋質疑黨偏袒 侯友宜：不清楚

2018-01-18 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



前北縣長周錫瑋。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

前台北縣長周錫瑋昨說，根據黨部規畫，國民黨新北市長初選預定2月21日公告後，依序領表登記、並舉行15天全民調。但他質疑，初選2月27日才完成資格審查，3月2日就要全民調，根本沒有競選活動時間，「只有民調、沒有初選」，形同偏袒有行政資源的新北市副市長侯友宜。

對於周錫瑋質疑，侯友宜昨說，目前到底是什麼狀況，他還不是很清楚。

新北市副市長侯友宜。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，初選期程僅是「暫訂」，登記結束後會再找參選者談，不排除再調整時程；一定會辦政見發表會，但受限黨部財力、人力及時間，無法比照周錫瑋的要求舉辦15場發表會。

周錫瑋說，新北黨部規畫2月21日公告初選作業後開放領表登記，2月27日完成資格審查，確認候選人名單，3月2日就展開15天全民調，中間只隔2天，根本沒有競選活動期間，也不辦辯論，候選人沒機會好好闡述要做什麼，太倉促也太草率。

周質疑，初選期程太偏袒侯友宜，侯是現任副市長，以拚市政為由全市跑透透，等到黨內初選登記後必須辭職，才會失去行政資源。

周錫瑋指出，他後續將以網路直播、臉書等方式尋求突破，希望讓民眾知道他給新北市怎樣的未來，從經濟、教育、文化三大優先面向著手，打造新北市為國際城市。

日前宣布參選新北市長的前議員金介壽說，周錫瑋與侯友宜都還未宣布參選，黨部找了周、侯談，也應找他協調初選方式等，否則對他不公平；他主張初選黨員投票和全民調應採3比7，讓黨員表達意見。