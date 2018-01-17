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影／綠高市初選 管媽登記批趙天麟吃豆腐

2018-01-17 17:35聯合報 記者林洧旭╱即時報導

綠營爭高雄市長黨內競爭激烈，已有林岱樺、陳其邁、管碧玲趙天麟表態。管碧玲17號到中央黨部登記參選，對於同是「謝系」的後輩趙天麟，在廣播節目表示，不排除整合林岱樺和管碧玲，管碧玲也不客氣地回擊說，政治人物多磨練，吃豆腐不會讓人喜歡。

民進黨高雄市長黨內競爭激烈，管碧玲今天到中央黨部登記參選。攝影／記者林洧旭
民進黨高雄市長黨內競爭激烈，管碧玲今天到中央黨部登記參選。攝影／記者林洧旭
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管碧玲趙天麟林岱樺

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