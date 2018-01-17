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監委爭議簿：綠連陳師孟都挺到底 藍卻大砍馬英九名單

年底「九合一」選舉 確定11月24日投票

2018-01-17 00:31聯合報 記者黃國樑／台北報導

中選會委員會議昨天通過年底地方公職人員選舉投票日期，確定在十一月廿四日投票。圖為...
中選會委員會議昨天通過年底地方公職人員選舉投票日期，確定在十一月廿四日投票。圖為中選會主委陳英鈐。 圖／聯合報系資料照片
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中選會委員會議昨天討論通過今年底地方公職人員選舉投票日期，確定在今年十一月廿四日（星期六）舉行投票，此次選舉也是「九合一」，包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉，各縣市投票人數與選舉資格，將以五月底的戶籍資料為準。

中選會委員會議同時討論通過縣市長及議員重要選務工作日程，包括：八月十六日發布選舉公告、八月廿三日公告候選人登記日期及必備事項、八月廿七日至卅一日受理候選人登記、八月卅一日為政黨推薦候選人撤回推薦截止日、十月十六日前審定候選人名單，並通知抽籤。

十月十九日候選人抽籤決定號次、十一月四日選舉人名冊編造完成、十一月八日公告直轄市長選舉候選人名單、十一月九日至廿三日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會、十一月十三日公告直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉候選人名單、十一月十四日至廿三日辦理直轄市議員、縣市長、縣市議員公辦政見發表會、十一月廿日前公告選舉人人數、十一月廿四日投票、開票。

委員會議昨天也再次討論下一屆立委選區劃分，但對於當年賴浩敏任主委時代，曾有委員主張每十年重行劃分選區的規定違憲，有委員認為先予釐清，亦有委員對於選區人口計算的基準月規定也有疑義，將在下個月委員會議繼續討論。

選舉投票中選會

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