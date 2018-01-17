北上參選？ 陳菊霸氣一句話澆熄基層期盼

立委劉世芳退出民進黨高雄市長黨內初選後，高雄市長陳菊退休下一步受矚目。陳菊昨說，她退休就是退休，「不要急著幫我找工作。」 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

民進黨新北市長人選未定，綠營基層期待高雄市長陳菊北上參選。陳菊昨天表示，她退休就是退休，就是沒有規畫，「不要急著幫我找工作」。至於若年底民進黨敗選，是否可能接任黨主席？陳菊說，「不會吧，民進黨不會敗選。我們很努力。」

立委劉世芳退出黨內高雄市長初選後，政壇傳出「菊趙結盟」，菊系可能支持立委趙天麟，特別是趙前天輔選幹部會議，菊系色彩鮮明的市府顧問許文欽、黃信學現身，引發聯想。陳菊表示，他們長期都是民進黨支持者，「他們支持民進黨候選人，我們都尊重。」

民進黨高市長初選四搶一，昨天已有立委林岱樺、趙天麟登記參選，管碧玲預計今天上午十時登記；陳其邁已領表，尚未確定登記時間。

對「趙菊結盟」的傳聞，趙天麟昨天否認，強調「我目前唯一的對手就是陳其邁」。林岱樺則說這些都是陰謀論，被問及黨內初選是否已淪為「兩個男人的戰爭」？林岱樺說，「這其實是派系還有財團的掛鉤，如果是財團的掛鉤、花錢就能解決一切的話，高雄市民也是有智慧的。」

此外被民進黨視為下屆縣長選情告急的宜蘭，在黨籍立委陳歐珀前天完成登記，冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和可望在本周登記參選，代理縣長陳金德表態不參加黨內初選下，打亂黨內高層原先的盤算，更對當前的選情深感悲觀。

對民進黨而言，台南與高雄的選情相對單純，宜蘭縣情勢嚴峻。據黨內民調顯示，可望完成登記的三人，民調均無法和國民黨的羅東鎮長林姿妙相比，如何力保宜蘭縣執政版圖成為黨內棘手問題。

黨內人士不諱言，有意參選者勝選機率渺茫，若陳金德民調領先，協調空間相對大，因此，如何在兼顧人選、勝選及黨內團結，將是民進黨守住宜蘭縣的下一階段難題。