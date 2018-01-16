綠高市初選風波…菊趙結盟？ 趙天麟否認

立委趙天麟昨召開輔選會議，市長陳菊選舉的後援會長、現任市政顧問許文欽（左三）、黃信學（右三）也現身相挺，引發聯想。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 民進黨高雄市長黨內初選，在立委劉世芳退出後，傳出不少流言，像是「菊趙結盟」。立委趙天麟昨天表示，他對傳聞充滿問號，若老在派系議題打轉，就是舊思維。陳其邁則說，劉世芳退選，他事先不知情，更未曾與民進黨主席蔡英文溝通，要勸退劉世芳。

民進黨中央從昨天開始，展開高雄市、台南市、嘉義縣及宜蘭縣的縣市長黨內初選登記，第一天有四位登記參選，分別是立委葉宜津及黃偉哲，要角逐台南市長，立委陳歐珀志在宜蘭縣長，嘉義縣議會議長張明達登記參選嘉義縣長。

民進黨立委陳歐珀偕同夫人許慧諭，昨天前往往民進黨中央黨部登記參加宜蘭縣長黨內初選。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

至於劉世芳決定不角逐高雄市長後，地方上盛傳，以高雄市長陳菊為首的新系，將與趙天麟結盟；趙天麟表示，他對傳聞充滿問號，但他也說，其他人如果願意整合，當然願意接受，但整合不是以派系為前提，而是以勝選為前提。

趙天麟否認與菊系結盟，只是昨召開輔選會議，陳菊競選市長的後援會長、現任市政顧問許文欽和黃信學也在列。趙天麟指出，他曾任陳菊競選市長的總幹事，自然有共同的支持者。

對於菊趙結盟傳聞，其他三名參選人陳其邁、管碧玲、林岱樺皆低調不願多談。市府幕僚表示，陳菊祝福每一位參選人，期勉共同為高雄努力打拚，並透過黨內民主制度完成選舉提名。

陳其邁昨接受電台訪問指出，劉世芳不參加黨內初選後，緩和黨內競爭，對其他參選人來說，競爭對手減少，也有助於化解對立。