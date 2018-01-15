宜縣長選舉…不初選等綠徵召？ 陳金德語帶保留

宜蘭縣代理縣長陳金德昨宣布將不會登記參加民進黨宜蘭縣長初選。記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

民進黨昨天舉行宜蘭縣長初選登記，代理縣長陳金德宣布不登記參選，至於是否可能接受徵召？他語帶保留。有意參選的立委陳歐珀說，一旦進入黨內初選機制，就沒有徵召的選項；冬山鄉長謝燦輝也說，如果想選縣長，就該照黨的遊戲規則走。

陳金德昨以「如果我投入初選」為起頭發表聲明，如果他投入初選，第一勢必會沒有心力兼顧縣長工作，第二將讓改革中的政策停滯，第三勢必造成黨的激烈競爭、影響團結，「宜蘭縣目前選情嚴峻，團結都不一定勝選，不團結一定不會勝選。」

據了解，高雄市長陳菊胞弟陳武雄等人當初運作陳金德「先代理、後參選」，陳金德即表明不參加黨內初選。

外傳新系有意改派副縣長黃適超「代打」，黃昨說，追隨陳金德，也不會去登記參選。 立委陳歐珀昨天上午搶頭香，赴民進黨中央黨部登記參加宜蘭縣長初選。圖／陳歐珀提供 分享 facebook

陳金德昨說，雖曾有想過要參與縣長選舉，但他當時回宜蘭並沒有提到要投入初選，也不是以初選為目標。

媒體詢問，黨中央未來是否可能徵召？陳金德表示，初選跟徵召都是民進黨的民主程序，黨推出來的就是透過民主程序出線的候選人；對民眾來說，程序並非重點，重要是選出怎樣的人擔任縣長，以及選出來的縣長要為宜蘭做什麼。

3強擬初選 不認同徵召

綠營有三人表態將投入初選，陳歐珀昨天上午偕夫人登記搶頭香，他說，一旦進入黨內初選，就不可能徵召。謝燦輝說，陳金德不願意參加初選，他已努力走到最後一哩路，絕不接受協調勸退。員山鄉長江永和表示，徵召是「大工程」，反彈會不小。