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民進黨嘉縣長初選 張明達翁章梁登記前都拜拜求神助

2018-01-15 17:17聯合報 記者魯永明╱即時報導

民進黨嘉義縣長初選，今天首日登記，參選人議長張明達帶妻子黃瓊賢及輔選幹部，下午北上中央黨部拔頭籌完成登記，登記前，由縣長張花冠陪同參拜朴子市配天宮；參選 人前農委會副主委翁章梁明天上午登記，今天從故鄉義竹鄉出發，到修緣禪寺等寺廟參拜，雙方拜神明「求神助」，顯見競爭激烈。

嘉縣定古蹟番路鄉半天岩紫雲寺，供奉觀世音菩薩(觀音佛祖)，香火鼎盛，曾任番路鄉長的張明達，信奉觀音佛祖，原先排行程登記，請示佛祖選定今天吉日良辰登記，下午出發前，由縣長張花冠及近百名輔選幹部陪同祝福下，到朴子市配天宮參拜媽祖。

隨後張明達夫妻與太保市長黃榮利丶縣議員陳柏麟丶及競選總部發言人黃嫈珺議員等人陪同下，一起搭高鐵北上中央黨部，繳交百萬元登記費，完成登記，展現參選決心；張花冠說：初選選情激烈，但最終要由縣民決定嘉縣未來，嘉義人選嘉義人，絕對不能受其他縣市立委及名嘴影響，嘉縣民民意最大。

張明達說，鄉親知道他要北上登記，希望隨行造勢，但考量天冷，不捨鄉親奔波，登記後他會繼續拜會鄉親行程，接下來，除一場大型海區造勢活動外，不會煩勞鄉親辛苦動員。

翁章梁將在明天上午北上中央黨部登記，今天由鄉鎮地方人士和競選團隊陪同，從故鄉義竹鄉出發，先到修緣禪寺及慈化寺參拜，緊接著到朴子配天宮、新港奉天宮、民雄大士爺廟祈求眾神庇佑初選過關。

民進黨嘉縣今年執政邁入17年，縣長選舉只要誰提名，幾乎穩操勝券，讓初選格外激烈，縣長張花冠支持張明達，立委陳明文力挺翁章梁，雙方各擁山頭，兩個太陽代理人爭戰激烈。

民進黨嘉義縣長初選參選人議長張明達(右)帶妻子黃瓊賢(左)下午到上中央黨部完成登...
民進黨嘉義縣長初選參選人議長張明達(右)帶妻子黃瓊賢(左)下午到上中央黨部完成登記。圖／張明達競選團隊提供
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民進黨嘉義縣長初選參選人前農委會副主委翁章梁(中)明天上午登記，今天從故鄉義竹鄉...
民進黨嘉義縣長初選參選人前農委會副主委翁章梁(中)明天上午登記，今天從故鄉義竹鄉出發，到修緣禪寺等寺廟參拜。圖／翁章梁競選團隊提供
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民進黨嘉義縣長初選參選人議長張明達(右三)帶妻子黃瓊賢及輔選幹部，下午北上中央黨...
民進黨嘉義縣長初選參選人議長張明達(右三)帶妻子黃瓊賢及輔選幹部，下午北上中央黨部登記前，由縣長張花冠(右二)陪同參拜朴子市配天宮媽祖。圖／張明達競選團隊提供
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民進黨嘉義縣長初選參選人議長張明達(右三)帶妻子黃瓊賢(右二)下午到上中央黨部完...
民進黨嘉義縣長初選參選人議長張明達(右三)帶妻子黃瓊賢(右二)下午到上中央黨部完成登記後，與輔選幹部喊凍蒜。圖／張明達競選團隊提供
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張花冠民進黨選舉

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