登記台南市長初選 黃偉哲：做全民市長

2018-01-15 16:54 中央社 台北15日電



民進黨立委黃偉哲（前）15日在民進黨中央黨部，登記台南市長黨內初選，並接受媒體訪問。 中央社 分享 facebook 民主進步黨立委黃偉哲今天下午完成黨內台南市長提名初選領表和登記，他說，如果能夠當選，將做好「全民市長」，而不是「派系市長」。

黃偉哲在民進黨中央黨部回應媒體詢問時表示，黨內競爭激烈，回首選舉艱辛，有感而發。原本期待是平和的君子之爭，想不到最後剩下一個多月，有點火藥味。這火藥味不是針對政策，而是針對個人的小節；他想了想，還是算了，把它放下。

他說，期待公平競爭，走完初選過程，產生黨提名候選人後，一定全力支持。

對於傳出獲得新潮流系支持，黃偉哲指出，這是無稽之談，也是不可承受之重，他離開派系已經很久了，從前總統陳水扁提出解散派系，就已經真正離開派系。

不過，他也指出，目前在台南市大多數的擬參選人，不論是那個派系，都選擇與行政院長賴清德站在一起，不管是用「合成」或「合影」，都打「賴神牌」。如果是這樣，別的派系都打「賴神牌」，他作為沒有派系，為什麼不能打「賴神牌」？

黃偉哲強調，派系對決在台南不可能發生，也不允許市長選舉成為派系之爭。

被進一步問到，如果當選，會重返新潮流系嗎？黃偉哲表示，「沒有這個打算」，從當選立委的第一天，到現在都沒有這想法，將來也不會有這樣的做法。