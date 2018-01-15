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葉毓蘭設LINE帳號 要「出賣」侯友宜

2018-01-15 12:13聯合報 記者祁容玉╱即時報導

警大前教授葉毓蘭今天宣布LINE帳號「葉毓蘭友誼連線」上線，將透過LINE分享4...
警大前教授葉毓蘭今天宣布LINE帳號「葉毓蘭友誼連線」上線，將透過LINE分享41年來對新北市副市長侯友宜的近距離觀察，每周五還會連載私房小故事，要讓大家認識侯友宜。圖／翻攝自葉毓蘭臉書
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警大前教授葉毓蘭今天在臉書發文，宣布設立LINE帳號「葉毓蘭友誼連線」，今天上線，將透過LINE分享41年來對新北市副市長侯友宜的近距離觀察，每周五還會連載私房小故事，要讓大家認識侯友宜，了解侯友宜，進而願意信任侯友宜。

新北市副市長侯友宜有意接棒參選新北市長，但今天國民黨前新北市議員金介壽大動作登廣告也宣布投入國民黨新北市長初選，並再次以319槍擊案及侯妻在陽明山的房產質疑侯友宜，而葉毓蘭也在今天宣布設立LINE帳號「葉毓蘭友誼連線」，要分享與侯友宜的故事，雙方意外隔空交鋒。

葉毓蘭在臉書文章中透露，2年前她誤打誤撞接受新黨推薦為全國不分區立委候選人，有了短暫的選戰經驗，淺嚐了選舉辛苦，了解有人說 「在台灣，要害一個人，就鼓勵他參選。」的意思，從此只要有人勸她參選，她都回應「饒饒我，別害我了！」

然而上個月葉毓蘭和幾個高中同學到紐約去度耶誕，葉毓蘭寫到，離開紐約那天，正當空前寒流來襲前夕，紐約晴空萬里，太陽好像貼在天空上的剪紙毫無溫度，她冷得直打哆嗦，瑟縮著脖子，但又很貪婪得大口呼吸著乾淨的空氣。因為，那時台灣正是紅害紫爆肆虐。回家後，會連呼吸都很奢侈。

葉毓蘭說，於是她開始深思，我她還能夠坐壁上觀嗎。能夠繼續置身事外，受不了限電、空汙時就往國外跑，逃避現實嗎？她放眼周遭認識的人，誰有能力為台灣解決問題、為台灣找出路，苦思終日，只能出賣我的好朋友侯友宜。

葉毓蘭宣布LINE帳號「葉毓蘭友誼連線（@tge0411i）」今天正式上線。她將會透過LINE分享41年來她對侯友宜的近距離觀察，每周五連載私房小故事，從同學、同事、友人、長官、部屬、學生們和侯友宜的互動中，讓大家認識侯友宜，了解侯友宜，進而願意信任侯友宜。

警大前教授葉毓蘭今天宣布LINE帳號「葉毓蘭友誼連線」上線，將透過LINE分享4...
警大前教授葉毓蘭今天宣布LINE帳號「葉毓蘭友誼連線」上線，將透過LINE分享41年來對新北市副市長侯友宜的近距離觀察，每周五還會連載私房小故事，要讓大家認識侯友宜。圖／翻攝自葉毓蘭臉書
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侯友宜葉毓蘭

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