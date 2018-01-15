觀察站／新系清理小戰場 以退為進 放眼2024

2018-01-15 00:13 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 凌珮君



二○二四總統大位，賴揆是綠營最熱門人選，新系淡出黨內初選，有以退為進的味道 。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 新系立委劉世芳、宜蘭代理縣長陳金德先後宣布不參選縣市長初選，向來被視為擅打選戰的新潮流系，下屆縣市長席次僅剩桃園市、屏東縣及彰化縣可一搏，高雄市長陳菊即將卸任，原台南市長賴清德及原宜蘭縣長林聰賢轉進中央，新系百里侯席次頓時比本屆少三人。「過去是政治精算師的新潮流，這次為何連連鎩羽？」

事實上，新系走「務實」路線，從過去扁上台下台到小英執政，有脈絡可循，在中央和地方只要對綠色執政有利 ，新潮流思路是「成功不必在我」，若勢有可為，新系鷹派不會退縮，但當勝算降低，務實的新系又不做逆鱗之爭，改當抬轎者或謀臣。

新系在清理小戰場後，放眼的是二○二四更大戰場。以高雄市長初選而言，劉世芳的退，卻造就陳菊與賴清德的進。不僅高市其他四位參選人要開始拉攏花媽，陳菊的高度恢復；而南方初選的紛擾停止，也減少對賴揆執政的負評，消弭民進黨內「看，都是新系在亂」的雜音。

陳金德到宜蘭代理縣長，外界以為是新系力爭，但黨內清楚是民進黨秘書長洪耀福和蔡英文總統協調後的安排，新系自始至終反對，因宜蘭被視為綠營「民主聖地」，新系認為以陳的個性並非最妥適的首長人選。陳金德在宜蘭強攖其鋒，反易摧折，陳不選，已在新系意料之中。

台南市和嘉義縣原本就沒有新系立委。在台南，被視為「共主」的賴清德，市長任內未刻意栽培接班人，卻有「無法接受」的人選；嘉義縣，新系核心人士說得明白，「不會介入陳明文和張花冠之爭」。

二○二四總統大位，賴揆是綠營最熱門人選；五年後的台中市長，立院副院長蔡其昌也摩拳擦掌，「有時退下，是下階段的進步與提升。」 陳菊的話，深義頗值玩味！