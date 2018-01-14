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民進黨新北黨部建議市長選舉徵召院長級人選

2018-01-14 22:43中央社 新北14日電

民進黨新北市黨部執委會日前決議建請中央徵召「高知名度」、「有行政經驗」、「院長級」的候選人；符合資格的人選包括賴清德、游錫(方方土)與蘇貞昌等3人，其中期盼賴參選的聲音較大。

市黨部執委會12日開會討論市長人選、各選區議員的席次及里長提名辦法，會中執委無異議通過決議，建請黨中央徵召「高知名度」、「有行政經驗」、「院長級」的候選人，使得外界解讀行政院長賴清德及前行政院長蘇貞昌及游錫(方方土)都成了黨部建議徵召參選的對象。

黨部執行長李建興表示，這不是任何個人可以主導的決議，而是執評委、黨部選對會及各選區議員的共識決，更不可能是為特定人所量身訂作。

他表示，以黨部選對會成員來看，除了主委、評召及3個市議會民進黨團幹部外，還包括本屆立委選舉12個立委選區競選總部總幹事，大家都各有主張，但難得為了勝選，大家都有一致的共識及期盼。

他表示，目前各界對這項決議的可能適用人選是各自解讀，當天開會過程也確實各有力挺賴、蘇、游的不同聲音，其中以期盼賴清德參選的聲音比較多，但此案絕對沒有預設立場或人選，主要是提供黨中央參考。

此外，新北市黨部執委會也討論各選區議員席次的建議名額，新北市議會共有66席次，黨部建請黨中央提名36席次，希望在市長提名人的帶動下，有機會贏得議會過半的席次。

賴清德民進黨

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