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搶大綠高市議員選票 小綠拚理念認同

2018-01-14 17:02中央社 高雄14日電

高雄市除市長選舉受關注，在市議員選舉方面，小黨想瓜分大綠選票和席次，近來動作頻頻；但受限組織和資源，時代力量和基進黨都說爭取理念認同，不過民進黨卻質疑合作空間。

高雄市議會有66個席次，民進黨有36席，過半的席次讓民進黨執政更順利。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓今天告訴中央社記者，黨部仍會在下屆市議員選舉提名過半，可能以這屆提名39人為提名基礎。

面對來勢洶洶的小黨佈局參選，要瓜分大綠的選票，黃彥毓持保留的態度，點名時代力量，質疑雙方是否還有合作空間；不過他對於基進黨則多所肯定，還說基進黨有優質的參選人。

佈局高雄市議員選舉，時代力量、基進黨都很積極。基進黨主席陳奕齊說提名4到5人，以搶攻三民、鳳山、左楠、前鎮小港區為主力；時代力量也鎖定一樣的選區佈局參選人。

時代力量高雄市黨部執行長林于凱說，時力在高雄的黨員和人力有限，在欠缺資源和組織的情形下，以創新理念的結合爭取認同。他說，在高雄可以發揮的議題很多，包括財政、空污、產業轉型和青年低薪都會得到支持。

基進黨在這屆市議員選舉，4個提名人的表現不俗，雖然落選，得票卻不低，陳奕齊說優質的參選人不會寂寞。他說下屆議員選舉是對台灣理念的認同；至於和民進黨合作的空間，陳奕齊堅稱還是要以「質」做考量。

台灣團結聯盟高雄市議員黃淑美表示，台聯也打算在高雄市徵求參選人，以鳳山區、前鎮小港區為主，不過到目前人選還不明朗。

民進黨除了面對小黨的挑戰，其實現任市議員也有很大的連任壓力，已有十餘名民進黨新人表態參加初選，屆時激烈的初選熱度不輸市長選情。

時代力量民進黨選舉
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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