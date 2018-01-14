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四顧茅蘆 丁守中打動羅智強

2018-01-14 11:13聯合報 記者程平╱即時報導

羅智強説，他是被丁守中四顧茅蘆的誠意打動。於公，他認同丁守中的理念與人格特質。於私，他是被丁守中誠意打動的經過。

羅智強表示，2016年上半年，他與丁守中都在哈佛大學擔任訪問學者，由於他去美國各城市訪問，兩人雖惺惺相惜，在哈佛校園卻始終未曾見到。他在同年5月先回台灣，受限之前的政治風波，仍在生涯低潮，當年暑假丁守中結束哈佛大學費正清中國研究中心訪問學者回國，二度拜訪他，邀請加入丁守中的競選市長團隊。

羅智強說，當時他相當驚訝丁守中會想到他，但也坦白告知丁，他有參選台北市長的想法，丁非常大方的鼓勵他努力爭取，大家公平競爭，讓他覺得丁是有氣度的人。

兩人保持君子之爭，但由於有競爭關係，其後即未再談協助之事，直到羅智強退出2018年台北市長選舉，丁守中又二度拜訪羅智強，力邀羅協助。

羅智強表示，他雖不選台北市長，但仍在評估包括參選大安文山議員在內的可能規畫。丁守中表示尊重他的規畫，認為兩者並不衝突，希望羅智強仍可以在兼顧其他規畫的同時，鼎力相助，希望借助羅在論述、社群網路的長才。

經過長考，羅智強終決定以義工無給職的身分，擔任丁守中的青年及網路總策畫，襄助丁守中的青年政策規畫與網路宣傳。由於丁守中擅長政策規畫執行，羅智強在媒體操作及論述攻防有相當經驗，二人合作，盼形成攻守皆備的強大火網。

羅智強説，他是被丁守中四顧茅蘆的誠意打動，因此加入丁守中的競選市長團隊。 報系資...
羅智強説，他是被丁守中四顧茅蘆的誠意打動，因此加入丁守中的競選市長團隊。 報系資料照
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丁守中羅智強哈佛大學
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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