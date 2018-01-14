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這次不選北市長 羅智強改挺丁守中

2018-01-14 11:12聯合報 記者程平╱即時報導

前總統府副秘書長羅智強棄選台北市長，轉而支持前國民黨立委丁守中參選台北市長，出任丁守中競選團隊的青年及網路總策畫。

羅智強表示，丁守中是正派專業，準備好的台北市長，他在拜訪基層時，大家都會提到上次若由丁守中代表國民黨參選，就沒有今天的柯文哲。他也在他的節目訪問過丁守中，因為下了20年功夫，丁對台北市政如數家珍，精闢專業，他自嘆弗如，更不是只會嘩眾取寵的柯文哲能望項背。

他說，選市長是選能力、選特質，不是選年紀。對於丁守中參選立委連任失敗，羅智強表示，大金融風暴下，績優股一樣倒。受過挫折的人，更值得信任，他認為跌跤過的丁守中，再站起來，就會躍得更高。

丁守中盛讚羅智強，俠骨義膽、正直敢言、思路清晰、論述能力強，有國際觀。丁守中説，小強的戰力有目共睹，他曾經歷極大的政治挫折，但沒有被打倒，在馬英九和國民黨最低潮的時候，振筆疾呼，勇敢辯護，尤其是在社群網路的經營上，在國民黨內是一枝獨秀。

丁守中表示，羅智強為準備參選台北市長，一步一腳印走訪歐美45個城市，對台北競爭力衰退，有很深刻感觸與憂心，要借助羅的社群網路經營能力，擔任青年及網路總策畫，協助宣揚政見理念。有打不死的小強助陣，丁守中，強強強。

羅智強分析丁守中和柯文哲的人格對比認為，柯文哲刻薄、急躁、搞破壞。丁守中厚道、沉穩、做實事。柯文哲語不驚人死不休，丁守中卻能讓台北市政宏觀發展、市民安居樂業，是相反的對照組，丁守中將是國民黨內最有可能勝選的柯文哲剋星。

前總統府副秘書長羅智強棄選台北市長，轉而支持前國民黨立委丁守中參選台北市長。聯合...
前總統府副秘書長羅智強棄選台北市長，轉而支持前國民黨立委丁守中參選台北市長。聯合報系資料照
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丁守中羅智強柯文哲
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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