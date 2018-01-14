拒馬圍城護小英 退將嗆：如影隨形將更有組織精進手法

2018-01-14 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



民進黨徵召南投縣長參選人洪國浩，日前首場造勢活動選在中興新村，蔡英文總統以黨主席身分前往站台，她致詞時說，知道一年多來推動年金等改革遭受很多外界的批評，也得罪很多人，但是不能怕批評就什麼都不敢做，不然大家選蔡英文當總統做什麼。為此，有退將今天嗆聲說，提醒蔡英文及國安單位，如影隨形遍地開花，這種場景已經形成常態化，未來只會越來越有組織、手法日益精進、參加團體越來越多；週末輔選行程不可能保密，全國各地民怨四起，鐵絲網拒馬圍城會隨著小英行程，不斷移動，處處擾民。

陸軍備役中將吳斯懷今天在臉書以「大哉問！為何要選我？」為題發文引述媒體報導：小英面對民怨說：不能因為怕得罪人就不做事，不然選我做什麼？

退將表示，小英南投輔選，中興新村警方原公告管制區，幾乎全村受限，形同戒嚴，引發嚴重民怨，臨時變更限縮至中興會堂周邊。

吳斯懷表示，民調低盪到26%，是一連串違憲違法錯誤施政造成，小英還自以為是，驕傲地認為只是少數人反對改革。堅持走隱性台獨、兩岸進入冷對抗、經濟毫無起色、錯誤廢核政策、追殺國民黨、違憲強推公教年金改革、勞基法修惡、農田水利會官派立法、軍人年改即將決戰、勞保年金還不敢出手；這些加總起來絕不是少數，是台灣的大多數，其中包含綠營支持者。年底選舉是人民算帳的唯一機會，好好珍惜手中選票，別再選出這些心中只有權力、金錢的獨裁者。