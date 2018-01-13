蔡貶南投讚中彰… 藍：民眾感受差很大

2018-01-13 23:48 聯合報 本報記者／連線報導



蔡總統昨批評南投被邊緣化，大讚台中、彰化綠色執政，南投縣長林明溱說，蔡總統睜眼說瞎話，施政也「大小心」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統蔡英文昨到南投造勢，批評南投被邊緣化，大讚台中、彰化綠色執政，地方藍綠陣營反應兩極，民進黨感謝總統肯定，國民黨反嗆蔡自我感覺良好，民眾感受差很大。

爭取連任的南投縣長林明溱說，他的施政滿意度高居全國第五，台中、彰化明顯落後，蔡總統睜眼說瞎話，施政也「大小心」，台中捷運原本延伸彰化和南投，行政院的前瞻計畫中，南投卻什麼都沒有；兩岸急凍、一例一休衝擊南投傳產和觀光，但縣府努力推廣觀光，反映企業和民眾心聲。

爭取國民黨台中市長提名的立委盧秀燕說，蔡總統很久沒來台中，對台中執政的觀感與市民差距太大，建議總統府搬來台中，感受林佳龍執政下的台中空汙、經濟蕭條與交通阻塞。

立委江啟臣說，蔡總統造勢，警方規畫超大管制範圍，把中興新村團團圍住，這樣的綠色執政經驗，民眾絕不認同。

國民黨提名彰化縣長參選人、立委王惠美說，勞基法修正等政策引發民怨，再怎麼樣的區域治理都是假的，找不回民心。

台中市長林佳龍說，感謝蔡總統肯定，中彰投區域治理成為典範，台中、彰化改變很明顯，南投提升要靠台中帶動；中央、地方若同一政黨執政，合作會更密切。

彰化縣長魏明谷說，彰化縣綠能招商上兆元，「三橫三縱．三鐵三橋」交通建設上千億，一改原地踏步多年狀況，感謝蔡總統協助爭取連任完成建設。