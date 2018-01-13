新聞眼／跑輔選…蔡英文拚連任的「熱身賽」

2018-01-13 23:39 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



蔡英文總統（右）啟動輔選列車，首站到南投中興新村中興會堂，一到場就與支持者握手致意。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

放眼二○一八選舉，身兼民進黨主席的蔡英文總統正式啟動輔選列車，第一站從非執政的南投縣出發。由於民進黨政府改革引發民怨，蔡總統特別表示，選她出來就是要做事情，她不怕得罪人。改革帶來陣痛，蔡總統的話雖不錯，但選票握在百姓手上，就看選民如何抉擇？

二○一八地方選舉，形同蔡英文總統的「期中考」。雖是地方選舉，選區卻涵蓋全國；也因選舉結果牽動政治版圖，更是二○二○總統大選前哨戰。蔡英文雖是「跑輔選」，實際卻是競選連任的「熱身賽」。她的輔選成果，也成為檢視下一場選戰的重要指標。

立法院上周剛三讀通過勞基法修正案，社會雜音不斷，蔡總統雖對勞基法二度修法向社會大眾道歉，昨在南投輔選的發言，更為改革帶來的不便，向人民「搏感情」。她以「蓋房子打地基」為例，強調改革一定聲音很大，也會有紛擾，但問題一件件解決，「以後大家就能歡喜入厝」。

確實，一年多來，通過許多改革議案，卻伴隨不少爭議。蔡總統認為紛擾過去，就能看到成果。只是，推動改革必須承擔風險，例如年金改革導致的陳抗事件，至今仍「如影隨形」，就連蔡總統昨天參與輔選，必須動員大批維安警力，造成地方鄉親不便，這種情況幾乎已成常態，長期下來，加深民怨，將是蔡政府嚴酷挑戰。

蔡總統昨天選在南投作為輔選列車首發，除了「事情挑難的做」，還有光復南投、鞏固中彰投、直取國民黨主席吳敦義故鄉等多重用意。

不過，相對於二○一六剛當選的意氣風發，蔡總統聲望已有折損。二○一八為黨籍參選人輔選，若想再颳「小英旋風」，必須拿出更多的施政成績，以及推動改革帶來的正向成果。否則，屆時全國走透透，如果輔選變成「反輔選」，對尋求連任的蔡英文，壓力只會愈來愈大。