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國民黨評估選情：彰投樂觀 中市待整合

2018-01-13 23:55聯合報 記者周志豪／台北報導

國民黨主席吳敦義和立法委員王惠美（右）互動良好。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席吳敦義和立法委員王惠美（右）互動良好。 圖／聯合報系資料照片
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身兼民進黨主席的蔡英文總統昨啟動二○一八縣市長輔選行程。對於中彰投選情，國民黨評估，南投縣長林明溱尋求連任應無問題，彰化縣也有機會綠地變藍天，只有台中市因人選未定，仍要觀察後續發展。

蔡總統首站直搗國民黨主席吳敦義故鄉南投縣，被解讀是「下馬威」。吳敦義表示，輔選原本就會跑各縣市，「總不能我到蔡總統出生地，就說要踢她的館」。但執政黨應找出施政問題所在，力拚經濟發展、兩岸和平與政府廉能有為，若不把這些作為目標，每天清算別人，就不是正常、正派經營的執政黨。

國民黨組發會主委李哲華說，目前提名現任南投縣長林明溱，上任至今各項施政評比指標，基層反應都很好，民進黨徵召提名現任草屯鎮長洪國浩參選，但洪國浩當初意願不高，這樣選情看好嗎？

中彰投選情方面，李哲華說，民進黨籍的彰化縣長魏明谷施政表現不佳，爭取連任提名時，甚至遭同黨籍人士挑戰，反觀國民黨提名王惠美角逐，地方派系開始整合。

李哲華指出，台中市長部分，國民黨內目前仍是立委江啟臣盧秀燕兩強相爭，會找一個大家能接受的方法，推出最強人選。

李哲華強調，選舉就要求勝，對政黨而言，最重要是要先端出好的人選，距離選舉還有十個月，會按部就班、循序漸進，一步步整合內部與地方，爭取支持。

國民黨民進黨吳敦義江啟臣盧秀燕
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