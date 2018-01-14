民進黨選戰策略：苗中彰投 聯合競選

2018-01-14 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



民進黨選對會委員表示，台中市長林佳龍是強棒，希望能多為中台灣縣市輔選，拉抬新人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統啟動縣市長輔選，昨天首站到南投縣，為接受民進黨徵召參選的洪國浩站台，輔選幹部表示，黨中央已規畫縣市長選舉採「聯合競選」，苗、中、彰、投四縣市未來將互相拉抬，盼達成「熟面孔」輔選「新面孔」的加乘效果。

根據民進黨規畫，聯合競選將分為雙北、桃竹竹、苗中彰投、雲嘉嘉南及花東，盼更勝二○一四年一舉拿下十三縣市的佳績。台中市長林佳龍昨天現身為洪國浩造勢，民進黨選對會委員表示，林佳龍是強棒，希望能多為中台灣縣市輔選，且身為六都市長，應該在輔選過程經常出現，拉抬新人。

由於南投縣是國民黨主席吳敦義老家，選對會委員表示，目前民進黨確定徵召的縣市為南投縣及台東縣，因此蔡總統首站到南投縣輔選僅是按規畫進行，主要考量並非「直搗吳敦義家鄉」。

輔選幹部表示，由於南投縣及台東縣徵召進度最快，蔡總統先啟動這兩個縣市輔選。不過，洪國浩雖身為草屯鎮長，執政口碑非常好，但現任南投縣長林明溱爭取連任，勤走基層、實力堅強，必須小心應對。

輔選幹部曾在內部會議向蔡總統報告，強調林明溱當縣長仍積極與鄉親互動，例如林明溱平常去喪家「捻香」，一家都會去兩次以上，還會扛「杯水」提供喪家，基層對林明溱的付出都很有感，南投縣這一仗勢必不好打。