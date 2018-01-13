稱「未來的市長」 南市議長賴美惠挺黃偉哲？

2018-01-13 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南報導



民進黨台南市長參選人黃偉哲（中）昨發表「喜歡台南」系列廣告影片，陪同出席的台南市議長賴美惠（左五）稱黃偉哲「未來的黃市長」。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook 民進黨台南市長參選人黃偉哲昨發表競選廣告，陪同出席的台南市議長賴美惠在致詞時稱黃偉哲為「未來的黃市長」，被認為表態支持意味濃厚；不過曾協助賴美惠奪回議長寶座的顏純左則認為「市長」只是尊稱。

黃偉哲昨發表「喜歡台南—無人機篇」競選廣告，描述安定區天空飛行科技總經理李文慶耗費10多年，研發台灣民間最大無人機，說明無人機未來在農業、環境、交通、防救災及觀光影視產業的功用。

賴美惠也受邀出席，致詞時她先向在場貴賓打招呼，並稱呼黃偉哲為「未來的黃市長」，引起各方關注，有人認為此話明顯表態支持黃選市長。

對於外界臆測，賴美惠說「不要模糊焦點」，她出席是因為肯定李總的貢獻，尤其台南是農業大鎮，無人機可廣泛運用在農藥、肥料自動化噴灑及農植物巡視上，在農村人口老化及未來少子化的趨勢下，可解決農業區人力短缺問題。

「這是很正常的尊稱」，顏純左表示，議長賴美惠也在公開場合叫他「顏市長」，每位競選市長的人都被尊稱為「市長」，所以現在台南市有1名代理市長、6名市長，不足為奇。

立委陳亭妃表示，賴議長曾在臉書說自己是中立，所以相信不論是哪位參選人邀請她，都會稱呼對方是「市長」，「我相信若我邀請她，她也會稱呼我為陳市長」，一個議長應該不會自己臉書說一套，自己又做一套，她應該不會忘記自己說的話。