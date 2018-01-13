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驚！七星山出現新火山作用爆裂口？連日冒白色氣體

賴揆訪嘉市 力讚涂醒哲政績

2018-01-13 23:52聯合報 記者王慧瑛姜宜菁／嘉義市報導

行政院長賴清德（右二）昨天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，...
行政院長賴清德（右二）昨天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚市長涂醒哲（左二）的政績。 記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德昨天率領行政院團隊至嘉邑城隍廟、九華山地藏庵祈福，並參訪長照2.0據點聖愛家園，也到阿里山林業村了解活化利用計畫。賴清德大力稱讚涂醒哲的政績，拉抬涂的聲望，賴表示，此行代表總統蔡英文來關心大家，他要離去時，民進黨籍市議員王美惠大喊「賴院長選總統」，但賴已搭上車沒做回應。

賴清德表示，此行是為落實總統蔡英文的「前瞻基礎建設計畫」與「長照2.0」2大政策，中央與地方攜手合作。參訪聖愛家園時，賴清德巧遇大學同學、聖馬爾定醫院精神科主任楊志強；楊建議放寬失智症藥物健保給付、嘉惠失智症家屬，賴感謝中華聖母基金會及市府團隊的努力。

行政院長賴清德（中）昨天到嘉義市聖愛家園參觀長輩沐浴福址教室，同時與老人們噓寒問...
行政院長賴清德（中）昨天到嘉義市聖愛家園參觀長輩沐浴福址教室，同時與老人們噓寒問暖。 記者姜宜菁／攝影
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護理師黃渝雅談到，因為薪資低，護理師、照服員人力流動率大。衛福部長陳時中回應，未來朝證照化發展，並非一定要有證照才能從事沐浴服務，有證照的就加乘給付薪資。

行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院...
行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。 記者王慧瑛／攝影
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賴院長視察阿里山林業村時，聽取「林業鐵道文化黃金觀光廊道建置計畫」，構想是將森林小火車結合阿里山與林業村，他指示農委會、國發會全力支持。

行政院長賴清德（左三）昨天到嘉義市參訪，離開阿里山林業村時，賴巧遇參加集團結婚的...
行政院長賴清德（左三）昨天到嘉義市參訪，離開阿里山林業村時，賴巧遇參加集團結婚的新人，開心合影。 記者王慧瑛／攝影
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賴清德表示，他在台南市長任內，修復日式宿舍建築做為日本姊妹市或友誼城市交流的平台，吸引市民、觀光客駐足，這在台灣是少有的模式，「一個城市偉大不在於樓層高低，在於文化豐富與否」。

九華山地藏庵董事長黃俊森稱讚賴是最接地氣的行政院長，黃說，去年賴院長到地藏庵參拜時還是台南市長身分，那次地藏庵剛捐1輛捐血車；今年賴院長再度造訪，地藏庵日前剛捐給嘉義市各家戶共10萬個廚餘桶，體察社會需要，將來自四方的錢化為公益能量，並發揮到最大。

行政院長賴清德（第一排右四）今早到嘉義城隍廟參拜，城隍廟董事長賴永川（持麥克風者...
行政院長賴清德（第一排右四）今早到嘉義城隍廟參拜，城隍廟董事長賴永川（持麥克風者）致詞時說，「下次來就升官」，此話一出引起哄堂大笑。 記者姜宜菁／攝影
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賴清德到嘉邑城隍廟則是第3度造訪，賴感謝0206南台大震時，城隍廟捐贈600萬協助賑災。

賴清德失智症阿里山
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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