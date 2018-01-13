綠營里長轉投時力 徐永明：他是棟梁

2018-01-13 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



台中市西區吉龍里長李國禎（右）佈局選議員多時，正式「棄綠投黃」加入時代力量，黨團總召徐永明（左）幫他穿上背心。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

時代力量徵召前民進黨籍台中市西區吉龍里長李國禎出任「中西區服務處主任」，昨天由黨團總召徐永明幫他披上黃背心，徐說，媒體指時力「挖牆腳」不太對，「李國禎是棟梁，就因為別人不識貨，天上掉下來的棟梁被我牽成。」

李國禎在基層服務20年，第一份工作就在民進黨籍立委黃國書身邊擔任助理、辦公室主任，黃國書連續當選5屆市議員、後來選立委，李都一直跟在身邊，兩人服務處設在一起，並開始準備接棒參選市議員，未料去年初，黃國書轉向支持黨內同派系的黃守達，李國禎有一種「被分手」的感覺。

立委黃國書表示，前幾天聽說李已退出民進黨，有點訝異，因為他一直積極要參加市議員黨內初選，但一時也沒有太多聯想，前天公布要加入時力，恍然大悟，對於他的選擇尊重與祝福；黃國書力挺的黃守達也表示尊重，李國禎是前輩，耕耘基層許久，私下還是會互動，民進黨失去基層人才很可惜。

徐永明認為，民進黨設定了一個35歲青年參選加分的門檻，但勞基法修法也帶給這些青年挑戰，大學生、年輕選民會針對這些議題質疑民進黨年輕的候選人，結局是好是壞？還很難說。

是否披黃袍代表時力參選台中市議員？李國禎說的保守：「由黨團安排」，徐永明沒把話說死，1月20日黨慶會公布第一波市議員參選人名單，台中有6個選區要提名，至少有3名確定人選。

徐永明說，李的加入代表時力未來在台中的經營會更深入基層，現在黨內幹部都是年輕人，雖然網路行銷很內行，但也要有像李國禎這樣深耕基層的人才，才能相輔相成。

李國禎已退出民進黨，他形容「緣分已盡」，但目前懸掛的「市議員擬參選人」看板有和市長林佳龍的合照。李說：「我還是支持林佳龍。」感謝民進黨給他基層歷練。