親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法變革爭議
藍綠各黨拚選戰
水利會改制修法
蔣經國逝世卅年
政治
軍事
綜合

驚！七星山出現新火山作用爆裂口？連日冒白色氣體

綠營里長轉投時力 徐永明：他是棟梁

2018-01-13 23:59聯合報 記者喻文玟／台中報導

台中市西區吉龍里長李國禎（右）佈局選議員多時，正式「棄綠投黃」加入時代力量，黨團...
台中市西區吉龍里長李國禎（右）佈局選議員多時，正式「棄綠投黃」加入時代力量，黨團總召徐永明（左）幫他穿上背心。 記者喻文玟／攝影
分享

時代力量徵召前民進黨籍台中市西區吉龍里長李國禎出任「中西區服務處主任」，昨天由黨團總召徐永明幫他披上黃背心，徐說，媒體指時力「挖牆腳」不太對，「李國禎是棟梁，就因為別人不識貨，天上掉下來的棟梁被我牽成。」

李國禎在基層服務20年，第一份工作就在民進黨籍立委黃國書身邊擔任助理、辦公室主任，黃國書連續當選5屆市議員、後來選立委，李都一直跟在身邊，兩人服務處設在一起，並開始準備接棒參選市議員，未料去年初，黃國書轉向支持黨內同派系的黃守達，李國禎有一種「被分手」的感覺。

立委黃國書表示，前幾天聽說李已退出民進黨，有點訝異，因為他一直積極要參加市議員黨內初選，但一時也沒有太多聯想，前天公布要加入時力，恍然大悟，對於他的選擇尊重與祝福；黃國書力挺的黃守達也表示尊重，李國禎是前輩，耕耘基層許久，私下還是會互動，民進黨失去基層人才很可惜。

徐永明認為，民進黨設定了一個35歲青年參選加分的門檻，但勞基法修法也帶給這些青年挑戰，大學生、年輕選民會針對這些議題質疑民進黨年輕的候選人，結局是好是壞？還很難說。

是否披黃袍代表時力參選台中市議員？李國禎說的保守：「由黨團安排」，徐永明沒把話說死，1月20日黨慶會公布第一波市議員參選人名單，台中有6個選區要提名，至少有3名確定人選。

徐永明說，李的加入代表時力未來在台中的經營會更深入基層，現在黨內幹部都是年輕人，雖然網路行銷很內行，但也要有像李國禎這樣深耕基層的人才，才能相輔相成。

李國禎已退出民進黨，他形容「緣分已盡」，但目前懸掛的「市議員擬參選人」看板有和市長林佳龍的合照。李說：「我還是支持林佳龍。」感謝民進黨給他基層歷練。

民進黨黃國書徐永明
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

蔡英文說不然選她幹嘛 洪孟楷批：傲慢態度討拍

2018-01-14 06:33

民進黨選戰策略：苗中彰投 聯合競選

2018-01-14 00:03

國民黨評估選情：彰投樂觀 中市待整合

2018-01-13 23:55

賴揆訪嘉市 力讚涂醒哲政績

2018-01-13 23:52

蔡貶南投讚中彰… 藍：民眾感受差很大

2018-01-13 23:48

稱「未來的市長」 南市議長賴美惠挺黃偉哲？

2018-01-13 23:47

新聞眼／跑輔選…蔡英文拚連任的「熱身賽」

2018-01-13 23:39

看「總統牌」效應 綠：可團結氣勢

2018-01-13 23:31

蔡總統輔選：解決陳年問題 不怕得罪人

2018-01-13 23:23

國民黨竹市、基市、花東 31日提名縣市長人選

2018-01-13 23:11

小綠瓜分…民進黨新北議員提名 席次不變

2018-01-13 23:01

民進黨新北市長人選 建議徵召「院長級」

2018-01-13 22:54

賴清德來嘉市 大力稱讚涂醒哲政績

2018-01-13 15:44

影／蔡英文：不能怕得罪人就不做事

2018-01-13 15:43

基層扎根 親民黨擬推劉文雄兒子、賴清德親戚拚議員

2018-01-13 15:23

遍地開花！ 橘擬推50人參選議員

2018-01-13 13:28

北市議員選舉 藍熱戰綠焦慮

2018-01-13 13:28

蔡輔選維安「警」張 民怨:搞戒嚴嗎?

2018-01-13 13:28

蔡英文南投輔選 上演黨主席之戰

2018-01-13 13:28

藍營年底台北市議員熱戰 國民黨至少提33席迎戰

2018-01-13 13:19

黨部建議新北市長徵召院長級 蘇巧慧：給吳秉叡機會

2018-01-13 12:18

藍綠黨主席之爭開跑 蔡英文直搗吳敦義家鄉輔選

2018-01-13 12:11

徐永明暗指民進黨不識貨 網羅李國禎當棟梁

2018-01-13 11:34

兩個黨主席之戰 蔡英文直搗吳敦義故鄉南投輔選

2018-01-13 10:53

總統到...中興會堂維安嚴格如臨大敵

2018-01-13 10:43

影╱民怨「搞戒嚴嗎？」 蔡英文輔選千警層層保護

2018-01-13 10:21

蔡英文到中興新村輔選 各個警分局分區管制

2018-01-13 05:27

年底選戰 馬將再起

2018-01-10 16:24

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

震撼彈！8名總統府人權諮委批勞基法開啟過勞大門

2018-01-13 13:40

重新印證「硬漢嶺」由來 憲兵恢復觀音山行軍訓練

2018-01-13 16:15

徐國勇斥班表離譜 公視主持人：院長來上節目澄清

2018-01-13 15:28

鄭自才：若刺蔣重來一次 那一槍要打準一點

2018-01-13 15:19

賴清德官邸越修越大洞 官舍「錢沾」事件簿

2018-01-13 08:00

影／蔡英文：不能怕得罪人就不做事

2018-01-13 15:43

微型飛彈突擊艇受矚 國軍操快艇最猛的是他們

2018-01-13 16:13

影╱民怨「搞戒嚴嗎？」 蔡英文輔選千警層層保護

2018-01-13 10:21

段宜康批膜拜蔣經國？柯文哲：沒有膜拜他啊！算了

2018-01-13 13:07

軍媒貼軍妻婚紗照 網友：新娘表情「被逼婚嗎？」

2018-01-14 00:56

退回勞基法公投要花5千萬 梁文傑：發動者請付賬

2018-01-13 14:04

蔣經國銅像安立彰化市公所 民進黨籍市長也敬崇

2018-01-13 15:45

國防部督察系統唱空城計 正副主管都懸缺

2018-01-13 22:24

國民黨熱鬧紀念蔣經國逝世 紀念大會蔣家無人出席

2018-01-13 11:52

事前約定加班只給補休 勞動部：無效

2018-01-13 13:38

勞部鎖定量販店喝咖啡 工會籲重視：日夜班休息不足

2018-01-13 19:38

監委被提名人贊成廢監察院 林濁水：演什麼戲？

2018-01-13 11:28

御廚憶蔣經國：剩一口飯也會打包

2018-01-13 13:28

推崇蔣經國推動民主 馬英九：台灣新威權體制蠢蠢欲動

2018-01-13 11:54

驚！七星山出現新火山作用爆裂口？地調所下周上山勘查

2018-01-14 06:55

台制裁陳世憲 美國務院感謝台採取行動

2018-01-13 14:34

紀念蔣經國遭酸沒出息 吳敦義：難道無君無父無國無家

2018-01-13 11:53

基層扎根 親民黨擬推劉文雄兒子、賴清德親戚拚議員

2018-01-13 15:23

徐永明暗指民進黨不識貨 網羅李國禎當棟梁

2018-01-13 11:34

蔣經國逝世30年 洪秀柱再提「統一」

2018-01-13 16:12

婦聯會再掀波折 辜嚴倬雲想翻案?

2018-01-13 13:28

蔣經國逝世30週年 馬英九至大溪陵寢謁陵

2018-01-13 08:54

國民黨紀念蔣經國 歷任主席到齊蔣家無人出席

2018-01-13 13:28

北市議員選舉 藍熱戰綠焦慮

2018-01-13 13:28

人權諮委批修法開啟過勞大門 府回應了：政府重視勞權

2018-01-13 16:36

換掉郭建宏 黃安：楚王好細腰 宮中多餓死全為選舉

2018-01-13 10:25

台大研究：每4.8天1人過勞 實際狀況更糟

2018-01-13 23:56

吳敦義令擋水利會改制修法 黨團意興闌珊理由曝光

2018-01-14 00:08

國民黨竹市、基市、花東 31日提名縣市長人選

2018-01-13 23:11

修法後過勞問題 勞動部開首槍找量販業者「喝咖啡」

2018-01-13 16:24

鄭自才發表刺蔣回憶錄 盼加速轉型正義

2018-01-13 15:41

蔡英文說不然選她幹嘛 洪孟楷批：傲慢態度討拍

2018-01-14 06:33

遍地開花！ 橘擬推50人參選議員

2018-01-13 13:28

蔡英文：當選就是要做事情 民眾要有信心

2018-01-13 13:47

賴清德來嘉市 大力稱讚涂醒哲政績

2018-01-13 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top