賴清德來嘉市 大力稱讚涂醒哲政績

2018-01-13 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



行政院長賴清德今天率領行政院團隊至嘉邑城隍廟及九華山地藏庵參拜祈福，並參訪長照2.0據點－聖愛家園，也到阿里山林業村了解活化利用的計畫。賴清德在大力稱讚涂醒哲的政績，拉抬涂的聲望，讓此趟下鄉多了一點輔選味道。

賴清德表示，此行目的為落實總統蔡英文的「前瞻基礎建設計畫」與「長照2.0」計畫兩大政策，中央與地方攜手合作。賴清德離去時，民進黨籍議員王美惠大喊「賴院長選總統」，賴當時已搭上車沒做回應。

賴清德稱讚涂醒哲市長用心推動市政，如嘉義市參加國際「智慧城市論壇」（ICF），首次參選即入圍第21名，去年更獲評選為全球第7大智慧城市。全台22個縣市中，也唯有嘉義市政府設置「智慧科技處」。

視察「阿里山林業村-活化利用規劃辦理情形」時，聽取「林業鐵道文化黃金觀光廊道建置計畫」，計畫將森林小火車結合阿里山與林業村，賴清德指示農委會、國發會全力支持。

賴談到，希望中央、地方合力完成三項目標，包括保存文化資產，藉由建置文化園區，改善都市景觀及提升民眾生活空間，讓嘉義市民感到光榮。希望地方政府發展觀光產業效益，建議與其他據點串連合作，例如獄政博物館、北門驛、故宮南院及奇美博物館等鄰近縣市景點。