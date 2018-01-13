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賴清德來嘉市 大力稱讚涂醒哲政績

2018-01-13 15:44聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

行政院長賴清德今天率領行政院團隊至嘉邑城隍廟及九華山地藏庵參拜祈福，並參訪長照2.0據點－聖愛家園，也到阿里山林業村了解活化利用的計畫。賴清德在大力稱讚涂醒哲的政績，拉抬涂的聲望，讓此趟下鄉多了一點輔選味道。

賴清德表示，此行目的為落實總統蔡英文的「前瞻基礎建設計畫」與「長照2.0」計畫兩大政策，中央與地方攜手合作。賴清德離去時，民進黨籍議員王美惠大喊「賴院長選總統」，賴當時已搭上車沒做回應。

賴清德稱讚涂醒哲市長用心推動市政，如嘉義市參加國際「智慧城市論壇」（ICF），首次參選即入圍第21名，去年更獲評選為全球第7大智慧城市。全台22個縣市中，也唯有嘉義市政府設置「智慧科技處」。

視察「阿里山林業村-活化利用規劃辦理情形」時，聽取「林業鐵道文化黃金觀光廊道建置計畫」，計畫將森林小火車結合阿里山與林業村，賴清德指示農委會、國發會全力支持。

賴談到，希望中央、地方合力完成三項目標，包括保存文化資產，藉由建置文化園區，改善都市景觀及提升民眾生活空間，讓嘉義市民感到光榮。希望地方政府發展觀光產業效益，建議與其他據點串連合作，例如獄政博物館、北門驛、故宮南院及奇美博物館等鄰近縣市景點。

賴清德一早先到嘉邑城隍廟、九華山地藏庵參拜，九華山地藏庵董事長黃俊森稱讚賴是最接地氣的行政院長，黃也說，去年賴院長到地藏庵參拜時還是台南市長身分，那次地藏庵捐一輛捐血車；今年賴院長再度造訪，地藏庵則捐給嘉義市各家戶共10萬個廚餘桶，體察社會需要，將來自四方的錢化為公益能量，並發揮到最大。

行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院...
行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院...
行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院...
行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院...
行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德今天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚...
行政院長賴清德今天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚嘉義市長涂醒哲的政績。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院...
行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德今天到嘉義參訪，離開阿里山林業村時，賴巧遇參加集團結婚的新人，開心...
行政院長賴清德今天到嘉義參訪，離開阿里山林業村時，賴巧遇參加集團結婚的新人，開心合影。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德今天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚...
行政院長賴清德今天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚嘉義市長涂醒哲的政績。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德今天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚...
行政院長賴清德今天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚嘉義市長涂醒哲的政績。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院...
行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市議員黃露慧與行政院長賴清德自拍留念。記者王慧瑛／攝影
嘉義市議員黃露慧與行政院長賴清德自拍留念。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德今天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚...
行政院長賴清德今天率領行政院團下鄉到嘉義市，早上到九華山地藏庵參拜祈福，大力稱讚嘉義市長涂醒哲的政績。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。記者王慧瑛／攝影
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行政院長賴清德表示，嘉義市是歷史悠久的林業之都，振興林業鐵道觀光特色，值得行政院、中央各部會大力支持。記者王慧瑛／攝影
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賴清德阿里山奇美博物館
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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