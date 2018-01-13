基層扎根 親民黨擬推劉文雄兒子、賴清德親戚拚議員

2018-01-13 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



備戰2018，親民黨也動起來，規劃明年縣市議員選舉要在22縣市遍地烽火，以籌組縣市議員參選人「人民優先大聯盟」方式，提名或支持特定戰將，為黨全國扎根，目標台北市拿下6席，高雄市攻下3席組議會黨團，前黨副祕書長劉文雄兒子，行政院長賴清德親戚都在名單中。

至於今年縣市長選舉，親民黨已決定，不會提名人選角逐任何一縣市長。

親民黨組織部主任張碩文表示，加入「人民優先大聯盟」的議員擬參選人，含親民黨現任議員與新人在內，已有40幾人，預計農曆春節過後公布首波50人名單，要遍地開花爭取勝選。

張碩文表示，看到當今社會氛圍，民眾普遍厭惡政黨惡鬥，認為人民優先才是政治最主要目的，才決定籌組「人民優先大聯盟」，推出超越黨派人選，讓政治能回歸選賢與能、為民服務本質；而人民優先也是親民黨英文黨名的原本含義。

張碩文點名，台北市部分，除現任黨籍議員黃珊珊與林國成，黨友陳政忠與李慶元外，親民黨還將於中正萬華區支持上屆從國民黨脫黨參選的律師徐立信，松山信義區則積極勸進已故黨副祕書長劉文雄兒子劉瀛仁。

同屬直轄市的桃園市，將提名三個青年素人參選，張碩文說，其中一位吳姓美少女，目前還是「國家隊」國術國手。至於發言犀利的網紅藝人劉樂妍，則被勸進參選新北市議員。台南市則支持前台南縣議長周五六與黨籍立委周陳秀霞的兒子周奕齊角逐。

基隆市部分，則將以「人民優先大聯盟」方式支持行政院長賴清德舅舅、童永家族年輕一輩成員參選。台中市則會提名出身醫師世家的水果行銷高手張鈞弼。南投縣則支持一位重量級青年鄉代表轉戰。

不推縣市長人選，是否擔心各縣市沒有母雞能帶動選情？張碩文說，對親民黨支持的參選人而言，黨主席宋楚瑜是永遠最大的老母雞；至於各縣市選戰，就開放黨支持參選人因地制宜合作，厚植實力最重要，人民優先大聯盟仍會繼續招兵買馬。