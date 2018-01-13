新聞眼／抹黑？抹紅？ 綠南市初選刀刀見骨

2018-01-13 00:38 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 吳淑玲



民進黨台南市長參選人李俊毅昨天率先公布初選開支，並點名對手黃偉哲、陳亭妃花費至少是他的十倍。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南、高雄二都是深綠地盤，以目前藍綠的選情大勢來看，只要贏得民進黨黨內初選，年底的市長選舉，幾乎就如探囊取物，使得二都的黨內初選刀刀見骨、競爭激烈。高雄市長陳菊的愛將劉世芳宣布退選，引發的效應是否衝擊台南市長初選，值得觀察。

台南市前市長賴清德檯面上雖然沒有公開力挺人選，但立委黃偉哲從賴清德擔任立委服務處舊址，宣布正式展開選舉行程，賴清德競選市長的三大核心幹部也現身相挺，似乎刻意向外界營造「賴清德接班人」印象，也使黃成眾矢之的。

其他參選人磨刀霍霍，從黑咖啡、白手套、黑金勾結，到李俊毅昨質疑有中資介入、利益交換的重砲彈，都看得出「目標」。

例如，連日來李俊毅及顏純左等人指控黃偉哲與陳亭妃，邀請議員郭秀珠擔任後援會會長，是和「黑金掛勾」；還有民進黨資深黨員到黨部抗議，要求開除黃與陳的黨籍。

顏純左還質疑黃偉哲拿走李俊毅在參加建設公司工地剪綵活動時的白手套，害李無法剪綵，又質疑黃順手帶走電視辯論會時，李助理買的咖啡，都讓黃無奈及委屈。咖啡事件雖然事後證實是黃所買，顏陣營也為此道歉，但外界已可從中嗅出廝殺味道。

李俊毅此刻突然拋出疑有「中資介入初選」，比「撒大錢政治」殺傷力更強，李也說願接受黨中央私下訪談，留下想像空間，但這已是非常嚴重的指控，深綠選民恐怕無法接受。民進黨內派系在台南的廝殺程度不亞於高雄，後面恐會掀起更多波瀾 。