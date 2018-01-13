綠南市長初選 李俊毅：有史以來花錢最嚴重一次

民進黨台南市長初選有立委陳亭妃（由左至右）、王定宇、黃偉哲，及前立委李俊毅、立委葉宜津、台南市黨部主委顏純左等六人參選。 圖／台南市長參選人顏純左服務處提供 分享 facebook

參選民進黨台南市長初選的前立委李俊毅昨天公開質疑，台南市長初選是有史以來花錢最嚴重的一次，有人花費上億，已是總統大選規模，坊間還盛傳有中資介入及利益交換。

李俊毅並公布他個人去年競選花費共一千二百餘萬元，指「黃偉哲、陳亭妃至少是十倍支出」，有必要公布「錢流」自清，黨中央也應重視此事，若有需要，他願私下接受黨的訪談。

民進黨台南、高雄市長黨內初選下周一開始登記，高雄市原本是五名立委爭搶出線，台南市表態爭取提名的則多達六人，競爭激烈程度較高雄不遑多讓，李俊毅的公開質疑，被視為繼立委劉世芳不參加高雄市長初選後，又一枚初選震撼彈。

針對李俊毅的公開質疑，立委黃偉哲表示，會在黨中央監督下公開，「絕對禁得起考驗」。他沒花大錢宴客，只有文宣等開支；至於中資介入及利益交換的指控，根本是「抹紅」，沒有的事，隨李去說，他不予置評。

立委陳亭妃也說，黨中央要求公布就會公布，至於中資、利益交換指控的是另一參選人。

李俊毅說，目前法律未規定初選經費上限，但社會議論有懷疑，他也不願看到有不當力量介入；外傳有中國資金介入及利益交換的投資，目前他沒有證據，但坊間傳言很久，參選人有必要自清，因人民不願看到民進黨「變成金錢政治」。民進黨自稱清廉政黨，與金錢保持一定距離、切斷黑金政治，曾幾何時看到初選竟花這麼多錢？

李俊毅說，他拿到去年支出的總表也嚇一大跳，去年他共花費一二七四萬六三三八元，以廣告費八百多萬元及人事費近二百萬元最多。他不成立後援會，花最多的是面紙文宣，但黃偉哲、陳亭妃兩位同志到處設大型看板、後援會動員數十輛遊覽車的規模及花費，不免令人咋舌，「而錢從那裡來？」

李俊毅強調，這次台南市長初選，是有史以來花錢最多的一次，依照政治獻金法，這時還不能募款，他是最省的都花了上千萬，他人花費上億很有可能。

台南市選委會表示，選罷法未對中資有相關規定，黨內初選若有違規賄選則會介入處理。依政治獻金相關規定，大選前一天至八個月前可申請政治獻金專戶，但收受來源不可包括外國人民、大陸及港澳等地居民、團體或其他機構。

【記者丘采薇／台北報導】前立委李俊毅指台南市長民進黨黨內初選，是歷來最花錢的初選，質疑是否有政治交換、利益投資，甚至是中資介入；民進黨發言人吳思瑤昨回應，呼籲所有參與初選的同志都能理性，維持「君子之爭」，以政策辯論為訴求。她也強調，中央黨部不會介入任何一個初選，對於各自陣營的質疑，中央黨部不予回應。