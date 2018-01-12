布局中市議員選舉 時力挖綠牆腳

台中市西區吉龍里長李國禎（中）已退出民進黨，將出任「時代力量中西區服務處主任」，有可能代表時力參選市議員。 圖／取自李國禎臉書 分享 facebook

時代力量積極布局年底地方選舉，徵召前民進黨籍吉龍里長李國禎出任「中西區服務處主任」，可能在今天宣布披黃衫選議員。李國禎昨只說：「已退出民進黨」，其餘由時力黨部安排。

時代力量希望在18個縣市、54區提名今年底地方選舉縣市議員人選，台中市預計布局6區，中西區被視為一級戰區，民進黨初選原本是「五選二」，若李國禎轉往時力變成「四選二」。

目前要爭取中西區民進黨初選提名的人選有：現任議員江肇國、前台中市長張溫鷹女兒陳俞融、昇平里長蕭行凱、黃國書所屬新潮流系子弟兵黃守達。

據了解，這次時力「挖牆腳」不是只針對李國禎，也有試探其他爭取民進黨初選的候選人意見。

現任市議員江肇國、陳俞融、昇平里長蕭行凱均說，與李國禎是很久的好友，對於他的選擇給予祝福，很惋惜少了一名好同志、黨籍里長，未來將進行君子之爭。另一名參選人黃守達未回應。

李國禎在基層服務20年，民進黨立委黃國書還是市議員時，一起共用服務處，黃當選立委後，李開始準備接棒，未料去年初，黃國書轉向支持黃守達，「重傷」了李國禎。

政黨人士表示，李國禎服務資歷深，布局選議員多時，如今「棄綠投黃」，讓綠民代「以後不知道怎麼帶助理」；時力可能循此模式，挖角綠營初選落敗的人才，會攪亂年底基層選舉選情，後續效應值得關注。