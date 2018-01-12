觀察站／後陳菊時期 考驗市政團隊軍心

2018-01-12 22:53 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 楊濡嘉



立委劉世芳決定退出高市長民進黨初選，她與議員聯手出擊的最新街頭看板才掛上去約兩星期，可能得一一取下了。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄市長陳菊的任期今年屆滿，她支持參選下屆市長的立委劉世芳已決定不登記民進黨初選，按民進黨的機制，等於退出這場市長選局，面對「後陳菊時期」陳菊團隊是否能穩住軍心繼續推動市政，或者在民進黨初選之後出現「兩個太陽」，頗受關注。

陳菊在高雄市主政12年，從捷運開通、舉辦世運、縣市合併到港市合作，歷經高雄市相當重要的轉型時期，其間發生氣爆，城市安全問題躍居施政之首，陳菊團隊為高雄擘畫了許多建設和願景，還有許多建設未完成，例如輕軌，另有重大建設未展開，如黃線捷運。

劉世芳屬陳菊團隊，對陳菊時代的施政理念很熟悉，如果她接棒陳菊的市長職務，陳菊團隊自然能延續市政重點，即使進入「後陳菊時期」，整個團隊應能保持完整性且穩定推動市政計畫。現在劉世芳不參選，固然是顧全民進黨的大局，避免初選造成黨內對立分裂，更現實的是團隊的軍心。

「一朝天子一朝臣」，政界和官場也總有「西瓜偎大邊」的現象。當陳菊力挺的劉世芳不參選了，市府官員會不會開始自謀出路或靠向「未來市長」可能人選？民進黨議員會不會開始「轉向」？高市會不會出現「兩個太陽」的矛盾？這對新市長產生之前的高雄市政必有所影響。

國民黨市長參選人還沒影，民進黨要參選初選的4名立委對高市建設理想與陳菊團隊不盡然相同，高市議會民進黨議員眼前支持的市長初選對象也愈來愈明朗，這都考驗陳菊團隊在「後陳菊時期」穩定度，如果無法堅持，這一年的高雄市政可能陷入停滯的危機。