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不願陳菊政績被扭曲 劉世芳不參加民進黨高市初選

2018-01-11 23:42聯合報 記者楊濡嘉蔡孟妤／高雄報導

高雄市長陳菊力挺的立委劉世芳，昨天宣布不參加下屆市長民進黨黨內初選。劉世芳強調，陳菊在初選支持她而飽受攻擊，十二年的政績和價值被扭曲懷疑，她不能讓民進黨因初選競爭而分裂，不能讓陳菊繼續受傷害，因此決定不參加市長初選。

在一月十五日民進黨高雄市長初選領表登記前，投下震撼彈。劉世芳說，前晚向陳菊報告她的決定，昨天中午再跟陳菊確認，隨即在臉書發表不參選聲明並舉行記者會，她相信陳菊會支持她的決定、會相挺，因為是她決定參選，也是她決定退出初選。

爭取民進黨高雄市長提名的立委劉世芳，昨天宣布不參加初選。 記者劉學聖／攝影
爭取民進黨高雄市長提名的立委劉世芳，昨天宣布不參加初選。 記者劉學聖／攝影
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陳菊「尊重 難過 深深不捨」

高雄市長陳菊聲明尊重劉世芳的選擇，但是很難過、深深不捨；陳菊說，很抱歉新書「花媽心內話」變成劉世芳的包袱，真是始料未及，她對劉世芳一直很抱歉；她支持劉世芳參選，最後還是由市民決定，但外界扭曲是指定接班人，很不公平。

外傳因民調沒有太多起色才決定退出初選，劉世芳說，現在還沒有進入初選，民調如何，大家都不知道，但如果初選會激化高雄對立，甚至分化民進黨，她不願意看到；更重要的是，她敬愛的花媽市長十二年執政成績和價值，如因激化和對立引起民進黨分裂，不是所有民進黨人和支持者願意看到。

劉：對立不斷激化 須作決定

「決定參選下屆高雄市長，就是要延續改革的理想，貫徹正在上升中的高雄價值。」劉世芳說，當她的支持度穩定上升，對立同時不斷激化；所以，在初選前的關鍵時刻，她必須作一個困難的決定：要不要為了勝選激化黨內選戰的對立？

劉世芳說，陳菊因為支持她而飽受攻擊，更令人痛心的是，連一本單純回憶錄都和初選扯在一起，無庸置疑的政績也被扭曲、被懷疑；陳菊飽受委屈，她相信很多人和她一樣感到不捨，她更擔心如果繼續對立，會讓高雄市民失去對高雄未來發展的信心。

不忍愛將退出，市長陳菊表示不捨與無奈。 記者劉學聖／攝影
不忍愛將退出，市長陳菊表示不捨與無奈。 記者劉學聖／攝影
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「不能讓12年來的力量散掉」

她說，翻轉高雄，需要凝聚所有力量，需要團結，不是分化對立，需要市民對未來充滿希望，不是從初選開始就是失望的開始；不能讓民進黨因為初選競爭而分裂。

「因此，我作出一個痛苦的抉擇，決定不參加高雄市長初選。」劉世芳說，她堅持為高雄打拚、為台灣奮鬥的價值不曾改變，「讓我們在不同的戰場上，為共同的信仰繼續努力。」

陳菊劉世芳民進黨
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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