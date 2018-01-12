觀察站／綠高雄初選 花媽、新系淡出

2018-01-12 00:25 聯合報 本報記者丘采薇 聯合報 本報記者 林敬殷



陳菊的愛將、立委劉世芳宣布退出民進黨高雄市長初選，服務處的人員無奈收拾裝備。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 立委劉世芳投下震撼彈，退出高雄市長初選，現任市長陳菊下一步備受關注。由於陳菊新書「花媽心內話」已造成黨內撕裂，為免再被冠上「指定接班人」質疑，黨內預估菊系將不會輕易出手。

據了解，退出初選是劉世芳個人所做出的決定。劉的退選與蔡英文總統無關，也未先和黨內其他有意參選者討論過。劉退出後，劉所屬的新潮流系，或以陳菊為首所謂的菊系，在接下來的黨內初選中，不會再有角色，民進黨未來在大選提名誰，新系和菊系就支持誰。

高雄市長初選雖說是劉世芳、陳其邁、管碧玲、林岱樺及趙天麟五強相爭，但陳其邁民調始終領先，陳菊團隊並沒有妄想新書可以扭轉局面，只認為新書可能成為市長初選賽局的「變數」。

新出書版後，陳菊團隊原本預期可能引發政治效應，但沒料到，未見對劉世芳爭取初選的正面效果，反而被批為了初選「拿刀砍自己人」，讓菊系成員始料未及。

據了解，新系內部評估，劉世芳的民調數字落後，只剩下陳菊這張王牌，其他陣營也了解，陳菊若向選民「交代」是有用的。過去立委初選時，陳菊就曾出手創造過「奇蹟」。

據指出，陳菊陣營一度考慮錄音為劉拜票，甚至準備在劉的造勢晚會現身「撩下去」，不過，劉世芳最後還是做出不參加初選的決定。

相關人士表示，先前因新書引發黨內不少非議，令陳菊相當感慨，陳菊始終認為她有為高雄安排最好市長的責任，但劉世芳不忍陳菊為了她犧牲和受傷，劉及派系成員並反覆研究，陳菊力挺劉對民進黨的影響。

該人士指出，以陳菊在黨內的輩分，一旦立場鮮明力挺劉世芳，即使劉世芳贏了初選，年底選舉，陳菊作為黨內重要爭議協調的角色及其公正性，恐怕也不復存在，為了全局，劉世芳最後還是決定放手。